Stor opbakning til lokale elitesvømmere fra Sigma

Svømning Der var fyldt godt op med velvillige samarbejdspartnere hos Sigma Swim i onsdags. Her blev der nemlig indgået en "banebrydende samarbejdsaftale" mellem Sigma Swim, Allerød og Rudersdal kommuner.

Parterne er gået sammen om at skabe endnu bedre rammer om blandt andet svømmeklubbens mange elitesvømmere.

Da aftalen var skrevet under sprang propperne i det lille klubhus, og borgmester i Rudersdal Jens Ive (V) var da også glad for, at kommunen nu har indgået et endnu tættere samarbejde med den store svømmeklub:

"Aftalen indebærer jo, at vi åbent og ærligt siger, at vi gerne vil understøtte ikke kun bredden, men også eliten hos Sigma. Det er der rigtig god grund til, for de har nogle af Danmarks bedste svømmere, og elite trækker jo bredde. Sigma har jo berøring med over 2000 af vores børn og unge om året, så det er jo en kæmpe spiller i at skabe et stærkt fritids- og ungdomsmiljø for vores børn og unge," siger han.