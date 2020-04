I Rudersdal Kommune er næsten hver sjette indbygger tilmeldt Nabohjælp, ifølge folkene bag kampagne Bo Trygt. Arkivfoto

Stor interesse for nabohjælp - og det virker

Rudersdal ligger helt i top, når det kommer til antallet af såkaldte nabohjælpere. Hjælp fra naboer har en dokumenteret effekt på indbrudsniveauet, viser forskning, og flere skal hjælpe til, lyder det fra borgmester Jens Ive og Bo Trygt

Rudersdal Avis - 26. april 2020 kl. 11:44 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et af de tiltag, som har en positiv effekt på indbrudsniveauet, er nabohjælp, og derfor har man grund til at glæde sig i Rudersdal Kommune. For en opgørelse viser, at Rudersdal har næstflest såkaldte nabohjælpere per indbygger ud af 33 kommuner hovedsageligt fra Region Hovedstaden.

Næsten hver sjette borger i Rudersdal Kommune har downloadet og tilmeldt sig Nabohjælp, der er en del af Bo trygt-kampagnen. Man kan derefter organisere sig med sine naboer i lukkede grupper eller inden for en vis radius blive informeret af andre nabohjælpere, fx om mistænkelig adfærd i lokalområdet. Bag den står TrygFonden, Realdania, Videnscentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Og at naboer hjælper hinanden virker som sagt. Forskning konkluderer, at "nabohjælp har en signifikant og ønskelig effekt på kriminalitetsniveauet," skriver Det Kriminalpræventive Råd på dets hjemmeside.

Borgmester Jens Ive (V) fortæller da også, at Rudersdal Kommune sammen med parterne bag Bo Trygt og politiet har slået et slag for, at naboer hjælper hinanden.

"Vi breder hele tiden budskabet om nabohjælp via grundejerforeningerne, som siger, at man skal huske nabohjælp. Mange grundejerforeninger har også haft politiet ude til årsmøder og generalforsamlinger, og politiet taler også varmt for nabohjælp. Og det skal udbredes endnu mere," siger han og fortæller, at man skulle have haft borgermøde. Det er dog pga. coronakrisen udskudt.

Spørger man folkene bag Bo Trygt-indsatsen, hvem der så har ansvaret for at få endnu flere borgere til at blive nabohjælpere, lyder svaret:

Alle skal hjælpe "Privatpersoner, pressen, politiet og kommunen," siger programleder i Bo Trygt, Britt Wendelboe, til Rudersdal Avis og uddyber: "Privatpersonen kan sige det til naboen. Pressen kan oplyse om initiativet og fortælle de gode historier, når borgerne hjælper hinanden. Vi kan gøre det ved at samarbejde med politiet, som tager et stort ansvar og er med til at formidle og opfordre til nabohjælp. Og kommunerne kan sætte det på dagsordenen," siger hun og fortæller, hvad man hos Bo Trygt gør for at få flere nabohjælpere.

"Normalt er vi meget offensive med vores kommunikation i forhold til at bringe nabohjælp på dagsordenen. Men i de her tider har vi holdt lav profil, fordi der var andre emner at tale om. Men når vi åbner op igen, skal vi tage de gode vaner med os. Så når vi er tilbage på arbejde, kan vi stadig få vores hjem til at se beboet ud og aktivt holde øje for hinanden. Jo flere der melder sig til, så vi kan koordinere og hjælpe, jo bedre. Det slår vi gerne et slag for," siger Britt Wendelboe.