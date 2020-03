Se billedserie Weekendens gode vejr lokkede mange til skaterbanen ved Birkerød Idrætscenter. Mandag var der dog meget lidt aktivitet på stedet. Foto: Frank Pedersen

Stor forsamling på skaterbane: "Tag nu situationen alvorligt"

Både børn, unge og forældre samledes i weekenden på skaterbanen ved Birkerød Idrætscenter. Kommunen styrker tilsynet og beder politiet patruljere i området, lyder det fra borgmesteren. Opdatering: Nu er skaterbanen lukket

Rudersdal Avis - 25. marts 2020

I weekenden viste forårsvejret sig fra sin bedste side, og det blev ifølge Rudersdal Avis' oplysninger for fristende for både børn, unge og voksne.

En kilde fortæller, at rigtig mange børn, unge og forældre samlede sig på skaterbanen ved Birkerød Idrætscenter, hvilket strider mod restriktionerne om at mødes i store flokke.

Kilden, som ønsker at være anonym, siger, at problemet er kommunens forvaltningsledelse i Kultur og Fritid, som ikke ønsker at gøre andet end at sætte plakater op.

Rudersdal Avis var mandag over middag forbi skaterbanen, som stort set lå øde hen i solskin. Tre-fire drenge på løbehjul og skateboard slog sig dog løs med god plads. En enkelt forælder blev også spottet ved skaterbanen.

Vil nødigt spærre af I Rudersdal Kommune er man meget opmærksomme på problemet, som har fyldt meget over weekenden. Det fortæller borgmester Jens Ive (V), da Rudersdal Avis forelægger ham kritikken.

"Vi er meget opmærksomme på, at der til tider er flere brugere af skaterbanen, end der bør være. Vi er også opmærksomme på, at der ikke holdes den fornødne afstand på to meter. Ind over weekenden har medarbejdere fra kommunen været forbi og opfordret unge til at gå hjem, indtil der er bedre plads, eller alternativt at lave aftaler om at fordele brugen imellem sig," siger han.

Borgmesteren opfordrer forældrene til at hjælpe til, hvis politiet ikke skal involveres, siger han.

"Vores udgangspunkt er dialogen, men her har vi også brug for forældrene. Vi vil meget gerne undgå at komme i en situation, hvor vi er nødt til at spærre skaterbanen af. Derfor har vi styrket tilsynet, så både idrætsledere og klubpædagoger fremover vil være på og omkring banen. Ligeledes har vi bedt politiet komme forbi. Min opfordring til de unge og deres forældre er stadig: tag nu situationen alvorligt, lad os stå sammen - med afstand," siger han.

Nu er den lukket Opdatering: Onsdag, dagen efter avisen blev sendt i tryk, blev skaterbanen lukket. "Rudersdal Kommune har efter politiets anvisning lukket og afspærret skaterparken ved Birkerød Idrætscenter fra den 24. marts 2020. Det er derfor ikke længere tilladt at benytte banen," lyder det på kommunens hjemmeside.

"Selvom kommunen har forsøgt at regulere adfærden i henhold til de udmeldte forsamlingsforbud er det desværre nødvendigt at lukke banen, da alt for mange personer alt for ofte er til stede på én gang."