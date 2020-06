Se billedserie General manager Manuela Iorga ved den nye indgang fra strandvejen, der fører ind i det renoverede lounge-område i hotellet. Foto: Frank S. Pedersen

Stoltheden og de gode gamle dage skal tilbage på Vedbæk Strandvej

Hotel Marina melder sig tilbage som strandhotel. Hotellet vil igen være en aktiv del af lokalsamfundet i Vedbæk

Rudersdal Avis - 03. juni 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen

"Vi har åbnet lokalerne op mod strandvejen og havnen, fjernet en mur og erstattet den med en glasdør. For at byde velkommen til de lokale," fortæller Morten Fjelsted, der er teknisk chef, koncept- og brand manager på det genopståede Hotel Marina. Sammen med hoteldirektøren, eller general manager, som det hedder i branchen, Manuela Iorga, og Githa Hessellund Hansen, der er kommerciel ansvarlig, har de sat sig for, at få Hotel Marina tilbage på det lokale landkort.

"Vi har for eksempel budt ind på havnedagen, eller vandringen som det bliver til i år, og bliver et af udgangspunkterne. Det nye er, at vi byder os aktivt til, og ikke bare lader byen komme til os, som det ellers har været de seneste år," forklarer Githa Hessellund Hansen.

Fokus i Vedbæk Der er sket det, at ejerne af hotellet i februar besluttede, at det skulle være den lokale hotelledelse, der fremover skal stå for hoteldriften. Det har i de seneste 25 år ellers været forskellige driftsoperatører, der med mere eller mindre succes har stået for driften. I de år, hvor Marina blot har fremstået som en del af en større hotelkæde, er den lokale tilknytning efterhånden forsvundet.

"Der er lokale borgere, som har spurgt mig hvordan det nu gik, og hvornår hotellet åbnede? Selv om vi ikke har været lukket," fortæller hoteldirektøren som et billede på situationen, da hun kom til sidste sommer.

De gode gamle dage Men der var en gang, da borgerne i Vedbæk samledes til chokoladesøndag på Hotel Marina, generationer har holdt barnedåb, konfirmationer og andre af livets fester i lokalerne på strandvejen. Og ikke mindst var byen og hotellet i 25 år kendt for at være stedet, hvor det danske fodboldlandshold boede op til vigtige landskampe.

"Det var lidt fint, man blev opvartet af 10 tjenere med hvide servietter over armen. Der var julefrokoster og nytårsfester, kagebord og pianoaftener," fortæller Morten Fjelsted, om de gode gamle dage, der såmænd ikke er længere væk end for 15 år siden.

"Vi har fundet billeder fra 80'erne, hvor man rigtig kan se brugen af selskabslokalerne," supplerer Manuela Iorga begejstret.

"Man formåede at dække bredt, fra konferencer til lokale arrangementer og var stort set en succes fra begyndelsen i 1965 og langt ind i 00'erne," fortæller Morten Fjelsted.

Soft renovering Ud over åbningen til strandvejen viser de nye tider sig i nye omgivelser i indenfor, hvor der er blevet åbnet op og kommet nyt inventar.

"Det er fuldt renoveret i lounge-området og værelserne er blevet soft-renoveret, de er blevet lysere med mere maritimt look," fortæller Githa Hessellund Hansen, mens hun viser rundt og op på tagterrassen, hvor udsigten over havnen i solskin ikke fejler noget.

Hotellet har i øvrigt også et antal lejligheder, som lokalområdet i forvejen bruger, for eksempel mens deres eget hus bliver renoveret.

"Vi vil gerne være lokalt strandhotel, ikke et fint badehotel, men et sted hvor de lokale bruger vores café og familierne vores selskabslokaler." siger Githa Hessellund Hansen.

Og Morten Fjelsted giver et bud på, hvordan hotellets tidligere renomé påvirker vedbækborgerne: "De lokale er ikke sure, men kede af det. Man vil gerne have stoltheden tilbage igen, lige som dengang med landsholdet."