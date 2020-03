Et screenshot fra hjemmesiden

Stamkunde i kamp for Café Alex

Adskillige restauranter og forretningsdrivende kæmper for overlevelsen i disse krisetider. En stamkunde med helt særlige kompetencer har sat sig for at holde Café Alex i Hovedgaden i live.

Rudersdal Avis - 19. marts 2020 kl. 11:55 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den altoverskyggende coronakrise påvirker os allesammen, men for de lokale næringsdrivende truer krisen på flere fronter. Mange lokale forretninger, restauranter og cafeer kigger ned i en økonomisk afgrund, fordi de enten skal holde lukket og/eller kunderne ikke kommer.

Da Morten Elk var med familien i Café Alex i søndags for at købe take away, indså han hvor desperat situationen var og er for indehaver Alex Sahin.

”Der var gabende tomt, da vi kom ind i restauranten, men alligevel var Alex glad og venlig som altid. Men vi kunne stadig forstå på ham, hvor voldsom og desperat situationen er for en, som lever af, at der kommer kunder ind ad døren, og kunderne pludselig ikke kommer. Huslejen skal stadig betales, og kokkene skal have løn,” siger Morten Elk, og fortsætter:

”Enhver kan sige sig selv, at det lugter af konkurs inden for kort tid. Alex er en superglad og jovial mand, men det var helt tydeligt, at situationen var fuldstændig uoverskuelig,” siger Morten Elk, som så mange andre i Birkerød og omegn regelmæssigt kommer på Café Alex i Hovedgaden.

Der måtte gøres noget Stemningen var derfor noget trykket i bilen på vej til hjemmet i Bistrup. Der måtte gøres noget, og så er det, at Alex Sahin har været særdeles heldig med sine stamkunder. For Morten Elk driver virksomheden SimpleSite, som tidligere hed 123hjemmeside, og han besluttede sig simpelthen samme aften for at gå i gang med at bygge en hjemmeside med det sigende navn ”Hold-alex-i-live.dk”.

Udelukkende for at gøre sit til, at der stadig er en Café Alex at besøge, når denne corona-krise forhåbentlig snart er drevet over.

”Jeg synes simpelthen, at det er synd for ham. Han har i mange år været et positivt element både i vores liv og i Hovedgaden, så hvis han har det skidt, stiller vi gerne op for at hjælpe. Og hvis man kan det, så er det jo ikke så svært,” siger Morten Elk.

I løbet af få dage har han bygget en hjemmeside med et nyhedsbrev, som skal holde kunderne fast og videreformidle gode tilbud, og hvad han og Alex Sahin ellers finder på. Budskabet er enkelt:

”Det handler om at få nogle kunder ind i butikken og købe noget take-away, så han overlever. Længere er den jo ikke. Og han har sikkert stamkunder i hele Birkerød, som er superglade for stedet, men som ikke aner eller tænker over, hvor store hans problemer er. Der er så meget andet at tænke på i øjeblikket,” siger Morten Elk.

En afsmittende effekt Indehaver Alex er forståeligt nok rigtig glad for den hjælpende hånd, han har fået, og den lokale reaktion har også været rigtig positiv, men Morten Elk er udmærket klar over, at det ikke kun er hans stamsted, som kæmper med store problemer i øjeblikket.

”Der har været mange på facebook, som har bemærket, at hjemmesiden er en skidegod idé, men at han jo ikke er den eneste, som har problemer. Det synes jeg er rigtig positivt, for jeg tror, at det her har en afsmittende effekt. Bare det, at vi gør det her for Alex, skærper opmærksomheden for alle i forhold til, at der er mange, som slås i øjeblikket. Og at vi måske har en borgerpligt i at tænke os om og hjælpe til. Jeg tror ikke, at vi snupper take away-markedet. Jeg tror bare, det bliver større,” siger Morten Elk.

Se hjemmesiden og læs mere på www.hold-alex-live.dk