Spritny vaskehænder-sang til Rudersdals unger

"Det er måske meget sjovt at vaske hænder nu, men det synes børnene sikkert ikke om en uge. Det kunne jeg godt se, og så tænkte jeg, at vi blev nødt til at gøre et eller andet for at motivere børnene. Så tænkte jeg, at en sang med et omkvæd man kan synge med på, kunne være sjov," siger Heidi Munch Jacobsen.