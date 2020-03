Partner Lone Tjustrup Olufsen og virksomhedsleder Hans Ussing foran kontoret på Dronninggårds Allé i Holte. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Specialister i at hjælpe 50+ i job

Jobmarkedet er ikke nemt at begå sig i for ledige over 50. FirmaPlus hjælper de mest erfarne tilbage i arbejde.

Rudersdal Avis - 15. marts 2020 kl. 11:27 Af Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er hårdt at ryge af jobkarussellen med et efterfølgende tab af indkomst, identitet og status.

For folk over 50 år kan det faktisk være endnu hårdere pludselig at være uden for det gode selskab - ikke mindst fordi det for mange er rigtig svært at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

De 'ældre' har nemlig store udfordringer, der skal overkommes - en udbredt aldersdiskrimination blandt arbejdsgivere, et stort tab af identitet og status og måske også en manglende evne til at sælge sig selv og sine kompetencer.

Holte-virksomheden FirmaPlus har specialiseret sig i netop at hjælpe folk over 50 år tilbage i job, og her kan de sagtens mærke, hvor meget hårdere jobmarkedet er blevet for de mest erfarne de seneste år. Blandt andet viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at 50-årige kan have sværere ved at få arbejde igen, når de først er blevet ledige.

"Hvis man har været i det samme firma i 20 år og pludselig bliver opsagt og skal ud at skrive cv og så videre og så videre, så har man ofte brug for hjælp," siger virksomhedens leder Hans Ussing, som fortæller, at det kan være et chok til systemet for 50+'ere, som er vant til at være en skattet del af arbejdsmarkedet og pludselig opdager, hvor svært det kan være at finde nyt arbejde.

"Når de så sender ansøgninger ud og får afslag eller slet ikke får svar, fordi deres cv og ansøgning slet ikke rammer, det der bliver søgt efter, så bliver de jo kede af det og får ofte en psykisk nedtur," siger Hans Ussing :

"For det første bliver de sorteret fra og for det andet skal de selv ud at finde noget igen, og alt hænger i en tråd: Hvad med huslejen, bilen og ferien med børnene? Så de har virkelig brug for hjælp, og det får de selvfølgelig i jobcentret; Udfordringen med jobcentret er bare, at de ikke har særlig meget tid til hver enkelt borger, og så kommer de ledige så til os i stedet," siger Hans Ussing.

De skal fokusere FirmaPlus har adskillige partnere rundt i landet, som tilbyder sparringsforløb, viden og værktøjer til ledige over 50.

En af dem er Lone Tjustrup Olufsen, som blandt andet dækker områderne Rudersdal og Lyngby.

Hun fortæller, at mange af dem, som bliver ledige efter mange år på arbejdsmarkedet kan have svært ved at sælge sig selv.

"Når man skal sælge sig selv er det vigtigt at fokusere. Vi sidder ofte med kandidater, som har haft supertunge stillinger, har prøvet alt og har meget lange cv'er. Der har vi et arbejde med at fortælle dem, at cv'et måske ikke skal fylde fem sider, og man skal skære og fokusere, og det er noget af det, som FirmaPlus hjælper dem med at finde ud af: Hvad er det du vil, hvad er din passion, og hvordan kan vi målrette din jobsøgning til det,?" siger Lone Tjustrup Olufsen.

Aktivere deres netværk Når man allerede har en lang karriere bag sig har man ofte også et stort netværk, som FirmaPlus hjælper kandidaterne med at sætte gang i:

"Vi arbejder med at lære dem at bruge deres netværk. De har måske et kæmpe netværk på LinkedIn, men hvor varmt og aktivt er det? Og hvem kunne lukke nogle døre op,?" siger Lotte Tjustrup Olufsen.

Det er også en måde at undgå den software, mange virksomheder bruger, som systematisk sorterer ansøgere fra på grund af deres alder.

Det er der mange eksempler på, siger Hans Ussing:

"Og så kan du jo skrive nok så gode ansøgninger, hvis du bliver sorteret fra af noget software på grund af din alder," siger Hans Ussing.

Han - og hans i alt 13 partnere, som stammer fra forskellige brancher - har dog en stor tro på, at det sagtens kan lade sig gøre for ledige over 50 at få fodfæste tilbage på arbejdsmarkedet igen.

Både på grund af firmaets egne resultatet siden starten i 2018, hvor det er lykkedes at hjælpe 75 ud af 150 kandidater med at finde nyt job, men også fordi mange virksomheder efterhånden er ved at blive klar over, hvad det er man mister, når man smider det grå guld på gaden.

Derfor tilbyder FirmaPlus også "omvendt rekruttering," hvor virksomheder henvender sig til FirmaPlus for at finde kompetente og erfarne medarbejdere over 50 år blandt FirmaPlus egne kandidater.

"Jeg tror, der er ved at ske en holdningsændring hos virksomhederne. Det er sket i takt med de positive erfaringer, der har vist sig ved at ansætte erfarne medarbejdere. De er kompetente, motiverede og har derfor overskud til at gøre en forskel på jobbet," siger Hans Ussing.