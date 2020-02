Spændende forår i vente for Hemingway Club 3 - vil du med?

"Man møder bare op til vores arrangementer, og siger, at man er interesseret i at blive medlem. Så bliver man budt på kaffe og morgenbrød, en fællessang og en hyggelig snak - for ikke at glemme et foredrag med et lunt glimt i øjet," siger han i en pressemeddelelse.