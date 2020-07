Sommertid i havnen

"Sommeren er normalt en meget rolig tid, hvor folk tager på ferie og lader båden ligge i havnen. Det bliver lidt spændende at se, hvad der sker denne sommer, med coronarestriktioner og det hele," siger han og skuer ud over sit myndighedsområde.

"Jeg oplever, at der er god kemi og folk taler pænt sammen. Jeg synes det er sjovt at være havnefoged, når det bare kører stille og roligt," fortæller Tom Larsen, der kan glæde sig over, at Vedbæk Havn er populær.