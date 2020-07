Museumschef Anja Olsen og borgmester Jens Ive prøvesmagte isen på Vedbæk Havn og var helt enige om, at Rudersdal har meget at byde de danske turister på til sommer. Pressefoto

Sommerferiepas til Rudersdal

Restauranter, butikker og Rudersdal Museer er gået sammen om at skabe særligt gode ferietilbud denne sommer

Rudersdal Avis - 05. juli 2020

Få et Rudersdal Sommerferiepas og giv hele familien en skøn oplevelse.

Anja Olsen, der er chef på museerne i Rudersdal, kunne ikke få armene ned, da myndighederne gav lov til genåbning af landets museer. Det har været lange måneder uden gæster, og nu er Anja Olsen klar til at tage revanche med et tilbud, der sikrer turister i Rudersdal oplevelser - nemlig et sommerferiepas.

Corona-situationen berører stadig mange. Og de danskere, der havde drømt om at rejse langt væk på sommerferie, må blive hjemme. Derfor er sommerhuse blevet særdeles eftertragtede for eksempel i Nordsjælland.

"Men selv om det er dejligt at tage på stranden, så er jeg sikker på, at de mange sommerhusgæster også gerne vil opleve noget andet. Og hvad skal man så finde på at bruge sine dejlige feriedage med familien på?," spørger Anja Olsen retorisk og fortsætter:

"På Rudersdal Museer er vi klar til at tage imod de mange sommerturister med attraktive tilbud. Men selv om museerne har meget at byde på, så må vi nok erkende, at feriefamilierne næppe kører ned til Rudersdal alene for at gå på museum."

Så derfor udtænkte Anja Olsen og hendes kolleger en plan. Restauranter, butikker og museet skulle arbejde sammen og skabe sommerferiepasset med ferietilbud, der er værd at køre efter. Sommerferiepasset får museets gæster med, når de køber en billet på museet.

Lokker med gode tilbud Sommerferiepasset skal få dem til at blive i området lokket af gode tilbud på for eksmepel bøffen, vinen, isen, pizzaen, kaffen og oplevelser i Rudersdal.

Anja Olsen oplyser, at med sommerferiepasset kan man foreksempel spare 50 kroner, når man lejer båd eller et paddle board i Holte Havn og en ekstra kugle is i Vedbæk Havn. Men der er plads til mange flere deltagere indenfor detailhandel, restaurationsbranchen og oplevelsesøkonomi, fortæller museumsdirektøren.

"Synes du, at din virksomhed har noget at tilbyde feriegæster, og kan du samtidig tilbyde en rabat eller anden fordel, som vil interessere familieturisterne, så kontakt Anja Olsen, og lad os blive enige en model, som vil være til gavn for alle," skriver Rudersdal Museer i en pressemedddelelse.