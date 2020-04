Sofie Koldkjær Bank går stadig i skole og ser sine klassekammerater fra 2.K hver dag. Det foregår bare online og hjemmefra. Privatfoto

Sofie og foråret der forsvandt

Ingen studietur, ingen fester, ingen sommerferie at glæde sig til og en skoledag hjemmefra. For 18-årige Sofie har det ikke været det bedste forår, men hun og hendes kammerater tager ansvar og tilpasser sig

Rudersdal Avis - 02. april 2020

Når hverdagen engang vender tilbage, kommer 18-årige Sofie Koldkjær Bank fra Birkerød til at sætte helt anderledes pris på den.

"Jeg troede aldrig, jeg skulle sige det, men jeg savner virkelig at komme i skole," siger gymnasieeleven fra Birkerød Gymnasium.

"Rutinen med at stå op klokken syv og gå i skole og se mine venner. Det kan godt være at skolen var nederen til tider, men bare det at stå fysisk over for min dansklærer og få noget forklaret noget direkte. Se ens venner, spise frokost, gå ned og hente vand i pauserne. Alle de der små ting, som man bare har taget for givet. Man er virkelig begyndt at værdsætte dem nu," siger Sofie Koldkjær Bank.

Mange er blevet hårdt ramt af coronavirussen, og det er dødeligt alvor for rigtig mange mennesker. Og foråret 2020 har bestemt heller ikke udviklet sig, som Sofie og hendes klassekammerater i 2.K havde ønsket sig det.

Først røg den længe ventede studietur få dage før afrejsen:

"Det var virkelig ærgerligt, at vi ikke kom afsted på studieturen. Det var noget, vi havde glædet os til i virkelig lang tid, men det var jo 100 procent den rigtige beslutning, kan vi se nu. Vi skulle have været i Madrid, og jeg er godt nok glad for, at vi ikke kom afsted," siger Sofie Koldkjær Bank.

Blev sendt hjem Få dage efter turen altså ikke gik til Madrid inviterede statsministeren til et skelsættende pressemøde, som lavede fundamentalt om på alles hverdag, og alle eleverne på Birkerød Gymnasium blev sendt hjem.

"Der gik det op for os, at det her nok ikke bare ville vare to uger, men nok bliver flere måneder af vores liv, hvor vi skal håndtere de her ting. Det gik også op for os, at der nok ikke ville være eksamener, som der plejer. Det synes jeg er virkeligt frustrerende. Jeg afslutter seks fag i år," siger Sofie Koldkjær Bank, som til gengæld kun har ros til det skoletilbud, som gymnasiet på rekordtid fik stablet på benene.

"Om torsdagen får vi at vide at vi definitivt ikke skal i skole og allerede samme dag havde vi virtuel undervisning. Vores skole har været hurtig til at konvertere til virtuel undervisning. Og lærerne er virkelig gode til det. Det er selvfølgelig lidt sværere for læreren at skrive et bevis på tavlen i matematik, men det fungerer faktisk rigtig godt," siger hun.

Klasselokalerne er fordelt ud på adskillige teenageværelser udover Birkerød og omegn, men skoledagen ligner faktisk på mange måder sig selv.

"Jeg går jo stadig i skole, og jeg har stadig undervisning fra klokken 8-15.15. Det foregår bare virtuelt, hvor vi har de her Zoom-rum, hvor vi så har forskellige opgaver, som vi skal løse i grupper eller alene. Og der er kommet skriftlige krav til hver time, så lærerne kan tjekke, at vi rent faktisk laver, det vi skal," fortæller hun.

En digitaliseret verden Netop fordi hun via computeren ser sine klassekammerater hver dag, har coronasituationen faktisk været en hel del nemmere at kapere.

"Heldigvis ser vi jo hinanden hele tiden på de her Zoom-møder, det er godt nok ikke på samme måde, som vi plejer, men vi snakker jo sammen hele tiden. Det er det, der holder en del unge kørende tror jeg; at man ser hinanden og man hele tiden er i kontakt," siger hun.

Hendes andre veninder og venner ser hun også online, og så mødes de også - med de passende forholdsregler - i naturen.

"Jeg går også ture med mine veninder. Så går vi to og to ovre i Rude Skov og holder to meters afstand. Så man kan jo godt mødes i virkeligheden. Man skal bare ikke side otte piger rundt om et bord og spiser kage af samme fad," siger Sofie Koldkjær Bank, som alligevel godt kan mærke, at coronasitutationen bliver stadigt sværere at leve med.

"Det er rigtig hårdt, når man ikke lige kan se lyset for enden. Det er jo hårdt ikke at være sammen med med sine venner. Man er bare rigtig meget sammen også efter skole, og så finder man impulsivt på ting at lave. Det er svært at undvære," siger hun.

I hendes familie har de med vilje ryddet kalenderen, så der ikke er nogen ferieplaner, som kan gå i vasken, og hun fik "heldigvis" ikke fat i en billet til Roskildefestivalen i år.

Til gengæld kommer hun heller ikke til at se sine efterskolekammerater i påskeferien som planlagt, og grundlæggende har det bare været et forfærdeligt forår - også for de unge, som må vente med at være unge med hinanden.

Sofie Koldkjær Bank synes dog, at de unge har affundet sig med situationen.

"Det bliver man jo nødt til. Det er en frustration, men også en forståelse. Det er bare sådan, det skal være. Der er ingen alternativer. Alle har en forståelse af, at det er noget, vi kollektivt skal bære sammen," siger hun.