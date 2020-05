Søren Hyldgaard (V) stiller op til næste kommunalvalg, selvom han på grund af en færdselsdom ikke kan indtræde i Kommunalbestyrelsen før efteråret 2022.

Søren Hyldgaard vil tilbage i politik allerede fra næste valg

To fartovertrædelser på Lyngby Omfartsvej tilbage i 2015 har tvunget Søren Hyldgaard (V) ud af Kommunal- bestyrelsen. Nye regler betyder dog, at han mod forventning kan genoptage sin politiske karriere og stille op til kommunalvalget i 2021

Rudersdal Avis - 27. maj 2020 kl. 11:35 Af Mikkel Svinth Rødgaard

"Færdig i politik" og "Politiker Søren Hyldgaards karriere i fare" er bare nogle af de overskrifter, som fulgte i kølvandet på den meget omtalte sag, hvor Søren Hyldgaard (V) mistede både sit kørekort og sin politiske valgbarhed efter, han, tillige med flere tusind andre, blev dømt for to fartovertrædelser på Lyngby Omfartsvej tilbage i 2015.

Søren Hyldgaard blev først dømt for fartovertrædelserne i 2019, og på grund af nye valgbarhedsregler, som var kommet til i mellemtiden, betød det så tilsyneladende, at hans politiske karriere i hvert fald var sat i bero i mange år frem i tiden. Han søgte samtidig orlov fra Kommunalbestyrelsen.

Men... De nye valgregler fra Social- og Indenrigsministeriet som gjorde, at han ikke længere var valgbar, betyder også, at han mod forventning kan genopstille allerede til næste kommunalvalg i 2021 - også selvom han i tilfælde af et valg ikke kan indtræde med det samme, fordi han er i karantæne tre år fra den endelige dom er afsagt.

Og det har han tænkt sig at gøre.

For at blive valgt til kommunalbestyrelsen må man ikke være idømt en straf, der medfører tab af valgbarhed. Man er ikke valgbar på grund af straf, hvis man for eksempel ubetinget er frakendt førerretten til bil.

Man mister dog ikke sin valgbarhed, hvis der er gået tre år, efter at straffen er udstået, ophævet, eftergivet eller bortfaldet. Ved en dom om betinget fængselsstraf eller ubetinget frakendelse af førerretten regnes fristen fra datoen for den endelige dom.

Man kan under alle omstændigheder altid stille op som kandidat til valget, uanset om man tidligere måtte være straffet og har mistet sin valgbarhed. Bliver man valgt, kan man dog først indtræde i kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, når man igen er valgbar. I den mellemliggende periode varetager stedfortræderen hvervet.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet Det siger reglerne "Jeg troede egentlig ikke, at jeg kunne stille op før 2025. Men nu er jeg blevet klar over, at jeg kan genopstille og forhåbentlig blive valgt ind, og så kan jeg indtræde Kommunalbestyrelsen i sensommeren 2022. Så jeg skal lige vente otte måneder, men så vil jeg jo stadigvæk have resten af valgperioden at gøre en forskel i. Og så begrænser min lokalpolitiske karriere sig jo forhåbentlig ikke bare til den kommende valgperiode. Jeg vil gerne være politiker i de næste 10-20 år derefter," siger Søren Hyldgaard, som nu udtræder af Kommunalbestyrelsen efter at have haft ulønnet orlov, mens sagen har stået på.

Urimelig straf Nu er der så sat endeligt punktum, idet Procesbevillingsnævnet ikke vil genoptage hans sag. Alle muligheder er udtømte, og nu vil den tidligere udvalgsformand og medlem af Kommunalbestyrelsen se fremad.

Men han lægger stadig ikke skjul på, at han synes, at han er blevet uforholdsmæssigt hårdt ramt af sagen, som ganske kort handler om, at han, som flere tusinde andre i øvrigt, overså et vejarbejde og kørte for hurtigt (85 og 87 kilometer i timen) på Lyngby Omfartsvej i sommeren 2015. Sagen trak i langdrag, og derfor gik den ud over Søren Hyldgaards politiske karriere.

"Jeg har hele tiden anerkendt, at jeg har kørt for hurtigt, men det var en helt urimelig straf, og jeg har hele tiden følt, at konsekvenserne var meget voldsomme. Det er også derfor, at jeg ikke har villet opgive min politiske karriere," siger han og fortsætter:

"Men det har samtidig været helt okay at have en pause fra politik, for nu kan jeg for alvor mærke, at jeg fortsat er meget engageret i politik. Jeg brænder jo stadig for at gøre en forskel for mit lokalområde," siger Søren Hyldgaard.