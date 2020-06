Søllerød Seniorsports kroket-afdeling har været tilbage siden midten af maj.

Send til din ven. X Artiklen: Søllerød Seniorsport er klar igen efter coronaen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Søllerød Seniorsport er klar igen efter coronaen

Det er særligt udfordrende at genstarte aktiviteterne i en forening for seniorer, men Søllerød Seniorsport er godt i gang

Rudersdal Avis - 13. juni 2020 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra den ene dag til den næste var det slut med gymnastik, badminton, volleyball og alle de andre aktiviteter i foreningen i Søllerød Seniorsport, da coronaen lagde samfundet ned i marts.

Men i Søllerød Seniorsport gør man sig nu klar til for alvor at vende tilbage til foreningens mange aktiviteter og netop i disse dage har man åbnet for tilmeldinger til efterårets aktiviteter.

"Vi er lidt spændte på, hvordan det går. Vi har haft en lang pause, og nogle er måske stadig lidt bekymrede for at samles indendørs. Vi har 250 medlemmer, men det kan da godt være, at lidt færre melder sig til", siger formanden for Søllerød Seniorsport, Flemming Borge i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Jeg er også spændt på, hvordan de to planlagte vandreture i Italien og Frankrig kan gennemføres. Er der overhovedet flyforbindelser til de to lande? Men vi skal nok få det på plads. Det er jo først til september."

Efter den lange pause har Søllerød Seniorsport masser af aktiviteter, der tripper for at komme i gang. Foreningen startede i år 2000, fordi kommunen gerne ville have de ældre op af stolene, og det var med gymnastik og boldspil i Holtehallen. Det er stadig de mest populære aktiviteter. Hertil kommer blandt andet yoga, svømning og badmintontræning. Og så fylder de sociale aktiviteter stadig mere. Foredrag og udflugter bliver hurtigt fuldtegnede.

"Vi har helt sikkert plads til nye medlemmer, så det er bare at gå ind på vores hjemmeside og melde sig til - eller kontakte en fra bestyrelsen for at høre mere," siger Flemming Borge.

Søllerød Seniorsport har dog ikke ligget helt stille indtil nu, hvor myndighederne har sagt god for, at idrætslivet må begynde igen. Midt i maj startede kroket-afdelingen med otte aktive deltagere på banerne over for Mariehøjcentret. Den ældste kroketspiller er 89 år.

"Vi spiller hele året og får en masse frisk luft. Enkelte af deltagerne har dog været lidt tilbageholdende med at komme i gang, selv om man kan holde afstand i kroket", fortæller leder af afdelingen, Gert Laurits Hansen.