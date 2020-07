Medarbejderne modtog et diplom som bevis på, at de har gennemført certificeringen i tryg og sikker butik. Foto: Matas

Smitte-certificerede medarbejdere i Matas

"Jeg er rigtig glad for undervisningsforløbet. Vi har fået nogle gode og håndgribelige huskeregler, der er en stor hjælp i løbet af en dag, hvor der kan være flere situationer, hvor vi hurtigt skal beslutte, hvordan vi bedst muligt hjælper og samtidig tager hensyn til kunden," siger Lena Keck, der er butikschef i Matas i Birkerød, i en pressemeddelelse.

Blandt de synlige tiltag i butikken er ny skiltning og håndsprit på faste standere. Desuden vil ekspedienterne afspritte testprodukterne før og efter, at kunderne prøver dem, mens masker eller visirer kommer i brug, hvis en kunde skal have lagt makeup.

"Med de nye tiltag og certificeringen af vores medarbejdere ændrer vi adfærden i butikkerne på en måde, hvor det er så naturligt som muligt for både kunder og medarbejdere at undgå at smitte hinanden både nu og i fremtiden," siger Allan Kristoffersen, der er retaildirektør hos Matas.