Smadrede ruder peger på udfordring med at aktivere unge

Rudersdal Kommune prøver så vidt muligt at tilbyde aktiviteter til de unge, så de ikke keder sig. Og så kedsomheden ikke ender med smadrede ruder. De unge opfordres til at byde ind med ideer, lyder det fra ungechef

Rudersdal Avis - 29. marts 2020 Af Mikkel Brøgger Petersen

Hos Fløjen i Birkerød er 24 ruder blevet smadret, og hos Rudersdal Kommune har man en stærk mistanke om, at der er tale om unge, der keder sig. Det fortæller ungechef Gitte Næsbøl til Rudersdal Avis.

"Vi har en antagelse om, at det er unge, der keder sig. Der er ikke gjort forsøg på indbrud, så der er højst sandsynligt tale om hærværk. Og det er højst sandsynligt unge, der har svært ved at bruge deres tid fornuftigt," siger hun fra sit hjem i Hørsholm, hvor hun jonglerer med roller som både ungechef i kommunen og hjemmeunderviser og mor til sin 9-årige datter.

"Vi bliver begge udfordret, fordi vi kan gå hinanden på nerverne, men så taler vi om det," fortæller hun.

Opråb til forældre Gitte Næsbøl fortæller, at man har både et gadeteam og voksne fra Fløjen på gaden for at tale med de unge. Men også for at hente ideer til, hvad man kan fordrive tiden med, så man for eksempel ikke smadrer ruder. Men hun opfordrer også forældrene til at tage ansvar.

"For nogle forældre kniber det med at holde deres børn hjemme. Hvis det her skal vare et halvt år, så bliver tiden kortere jo mere kontante, vi er i at overholde reglerne. Forældrene skal smide forældrekortet og sige, at det er dem, der bestemmer. Magter man ikke det, skal man bede om hjælp i sit netværk. Eller man kan kontakte vores ungerådgiver. Rigtig mange unge gør det godt, men få har svært ved at styre kedsomheden," siger hun og minder om, at penge, der skal bruges til at få nye ruder, går fra aktiviteter til børn og unge.

"Det er en stor økonomisk udgift at udskifte ruderne, som skulle have gået til sjov og aktiviteter," siger hun.

Mest muligt online For at undgå kedsomheden fortæller Gitte Næsbøl, at man hver dag vil lægge forslag til aktiviteter op i en Facebook-gruppe. Det kan for eksempel være anbefalinger af bøger, film og esportskonkurrencer.

"Vi forsøger at lave så meget som muligt online, og vi opfordrer til at indgå i fællesskaber på nye måder. Det er ukendt land for os at skulle navigere inden for dette område, så vi er åbne for alle mærkelige ideer," siger hun og fortæller, at de unge er rustet til en hverdag, som primært udspiller sig online.

"De unge er gode til at være online, og det er en fordel i forhold til at pleje relationer. De er de unges styrke.

Hvis man som ung har ideer til, hvad man vil undervises i, eller hvad man kan bruge fritiden på, kan man skrive til ungi@rudersdal.dk.

Kommunens ungerådgiver kan træffes på telefon 46 11 59 29.