Slipper ikke for ny køreprøve

En 47-årig mand fra Vedbæk blev mandag eftermiddag klokken 16.30 standset, da han kom kørende ad Vedbæk Strandvej. Her viste det sig, at han tidligere var frakendt sit kørerkort, og han blev derfor sigtet for at køre bil i frakendelsestiden. Det oplyser Nordsjællands Politi