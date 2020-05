Sandsynligheden for, at det vil ende galt for en uerfaren rytter, er stor, mener Jes Aagaard. Foto: Naturstyrelsen

Skoven fjerner livsfarligt MTB-spor

Entreprenørmaskiner er i øjeblikket ved at fjerne et hjemmelavet downhill-mountainbikespor, som Jes Aagaard fra Naturstyrelsen ikke tøver med at kalde livsfarligt.

"Der er blandt andet mandsdybe huller og ramper som er uforsvarligt bygget efter de forhåndeværende søms princip. Hvis man som uerfaren rytter kommer ind på sådan et spor, så riskerer man at komme slemt til skade," siger han, der er parat med en politianmeldelse, hvis sporbyggerne stikker snuden frem.

"Jeg opdagede sporet i slutningen af sidste uge, men det er ikke et sted, vi normalt færdes. Jeg har mødt et par cyklister, mens jeg var derude, men det er jo ikke forbudt, at cykle i skoven. Jeg skal stort set tage gerningsmanden med spaden i hånden, hvis det skal give mening at melde nogen," siger Jes Aagaard.