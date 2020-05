Netop nu er ledere og medarbejdere i fuld gang med at gøre klar til de ældste elever. Dette billede fra Birkerød Skole er dog fra dengang - for længe siden - hvor de yngste elever kunne vende tilbage. Foto: Rudersdal Kommune

Skoledagen begynder på mandag

Det gør en stor forskel, at afstandskravet er sat ned til en meter, før de ældste skoleelever kan vende tilbage til skolerne. Forhåbentlig kan eleverne i 6. - 9. klasse se frem til en skoleuge på over tyve timer

Rudersdal Avis - 13. maj 2020

Lige straks - på mandag - kan eleverne i 6.-9.-klasse få lov at komme tilbage til deres lærere, skolekammerater og klasseværelser igen efter to måneder hjemme.

Endelig kan de få lov at vende tilbage til noget, der minder om normalen. Præcis hvordan får de og deres forældre ganske snart at vide - dog efter denne avis er sendt i trykken.

Der er nemlig stadig mange ubekendte, da Rudersdal Avis taler med borgmester Jens Ive (V) tirsdag formiddag for at høre, hvilken hverdag de ældste elever kan se frem til.

"Vi kan ikke svare præcist på det spørgsmål endnu, for vi har stadig ikke fået ministeriets anvisninger. Hvis verden er rigtig god, så får vi det i løbet af dag tirsdag, men det kan også være, at det først bliver i morgen," siger Jens Ive.

Venter på ministeriet Regler og krav bliver konstant ændret fra regering og sundhedsmyndigheder, og derfor afventer Rudersdal Kommune helt konkrete retningslinjer, før et større arbejde med at planlægge elevernes skoledag kan gå igang.

"Sundhedsstyrelsen har sagt, at de ikke kommer med yderligere anvisninger. Det vil sige, at det, der gælder nu fra deres side, det er afstandskravet på en meter. Men vi har indtil nu kørt med faste gruppedannelser, og at man skulle være sammen med den samme voksne og så videre. Det er det ministeriet vil komme med deres synspunkter på, og så længe vi ikke har dem, så kan vi ikke sige, om vi får en undervisningsuge på 19, 25 eller 27 timer for eksempel," siger Jens Ive.

Fra god håndfuld til tyve Der er altså lagt op til hektisk planlægning i kulissen, før de mange glade elever kan få lov at vende tilbage på mandag.

"Det er lidt frustrerende, for det øger jo presset på vores ledere og medarbejdere ude på skolerne, jo længere tid der går. Men så snart vi ved, hvad vi har at gå ud fra, så vil vi skrive ud til forældre og elever via aula. Og det vil være med meget præcise og konkrete anvisninger," siger borgmesteren.

Rudersdal Kommune har allerede skrevet ud til forældrene to gange, men målposten bliver hele tiden flyttet.

Ikke mindst det reducerede afstandskrav gør en afgørende forskel. Hidtil har skoleeleverne skulle holde en afstand til hinanden på to meter - det er nu reduceret til en enkelt. Det vil sige, at hver elev nu kan nøjes med en enkelt kvadratmeters plads i stedet for fire.

"I sidste uge var kravet to meter, og da sagde vi, at eleverne kunne regne med en skoleuge på mellem 6-9 timer om ugen. Men det vi kigger ind i nu er et helt andet scenarie. Hvis vi kan komme helt ned på en afstand på 1 meter, og der ikke kommer for mange andre bindinger, vil skoleugen måske komme over tyve timer. Så det er et stort spænd," siger Jens Ive.

Generelt er der god plads på skolerne i Rudersdal, så der er stor optimisme i det lokale skolevæsen. Også selvom der venter et større planlægningsarbejde i løbet af ugen.

Skoledagen begynder på mandag, og det ser alle frem til.

"En ting er sikker. Vi glæder os til at byde eleverne velkomne tilbage," siger Jens Ive.