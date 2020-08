Skjold Birkerød tilbyder nu fodboldstræning- og leg for de alleryngste. Her er billede fra sæsonopstarten lørdag 15. august. Foto: Skjold Birkerød

Skjold Birkerød vil have de alleryngste i gang med bolden

Fællesskab, frivillighed, gode oplevelser og en introduktion til foreningslivet er kodeordene for Skjold Birkerøds nye satsning på de alleryngste fodboldspillere

Rudersdal Avis - 29. august 2020 kl. 09:00 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bolden er det allerbedste legetøj, og det er aldrig for tidligt at komme ud og sparke til den runde.

I Skjold Birkerød gør man nu en ekstra indsats for at få de alleryngste boldspillere ud på grønsværen med det nystartede Mini Skjold-hold, som er boldleg for drenge og piger mellem to og fire (og deres forældre, forstås).

"Som klub og forening vil vi gerne have medlemmerne til at starte så tidligt som muligt, men det handler lige så meget om allerede fra en tidlig alder at vænne børnene til, hvad det vil sige at være i en forening og i en klub," siger klubbens indslusningsleder, Lars Stilling Netteberg om det nye initiativ.

For børn mellem 2-4 år er det selvfølgelig en anden måde, man spiller fodbold på. Her gælder ingen offsideregler.

"Det er motoriktræning og leg med bold. Der er ingen konkurrence og ikke noget med at skyde til måls eller spille kampe mod hinanden. Men det er selvfølgelig fodbold, de går til, så der er er bolde, men det handler allermest om at give dem nogle gode oplevelser og et fællesskab," siger Lars Stilling Netteberg.

Foruden Mini Skjold har Skjold Birkerød også som noget nyt startet nye hold på årgang 2015/2016 for både drenge og piger.

Denne satsning på de yngste kan styrke klubben på flere måder, fortæller Lars Stilling Netteberg. Foruden at sluse børnene ind i forenings- og klublivet tidligere, håber han også, at det vil kunne styrke frivilligheden omkring klubben.

"Vi håber også på at få engageret forældrene, som selvfølgelig er med, når børnene er så små. En forening som os er jo afhængig af frivillige kræfter fra forældre til at blive, trænere, holdledere, arrangere sociale arrangementer og så videre," siger indslusningslederen.

Samtidig giver disse fodboldhold for de yngste også muligheden for at give klubbens trænertalenter nogle gode erfaringer.

"Vi prøver vi jo også at køre det ben, at det er unge spillere fra de lidt ældre årgange fra klubben, som bliver trænere. Vi vil meget gerne støtte op om dem, som måske ønsker at gå trænerkarrierevejen. For de trænere, som er involveret i fodbold for de alleryngste, får de så noget ekstra uddannelse, så de lærer noget om børns motorik," siger Lars Stilling Netteberg.

Der er altså mange gode grunde til, at Mini Skjold er en god idé, men den vigtigste er stadig, at børnene får nogle gode oplevelser med bolden på grønsværen.

"Sæsonen" er allerede gået i gang for Mini Skjold og det nystartede U5-6 hold, men der er stadig masser af plads til nye purunge boldspillere, som træner og leger lørdag morgen.

Læs mere på Skjold Birkerøds hjemmeside eller kontakt Lars Stilling Netteberg på telefon 30749504 eller lars@stillingnetteberg.dk, hvis der er spørgsmål.