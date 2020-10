Linnéa Lund har været sognepræst i Bistrup Kirke i godt to år. Nu skal hun være præst i Fængselskirken i Horserød Statsfængsel.-

Skifter Bistrup Kirke ud med Horserød Statsfængsel

Søndag formiddag står sognepræst Linnéa Lund for sin sidste gudstjeneste i Bistrup Kirke. Hun har nemlig taget imod en stilling som præst i Fængelskirken i Horserød Statsfængsel.

"Fængselskirken har spillet en lidt perifær rolle, og ledelsen i fængslet ønsker en mere central fængselskirke. "Når præstens bil holder der, er der ro," har fængselsinspektøren sagt - en knalddygtig leder som jeg glæder mig til at samarbejde med. Jeg er også tilknyttet en mindre sognepræstfunktion til sognekirkerne Gurre og Tikøb, hvor jeg en gang imellem skal have tjenester," fortæller Linnéa Lund.

Den ny stilling giver hende også mulighed for at arbejde videre med sit speciale, som er skriftemålet.

Hun har desuden været frivillig i fængslet, og hun har derfra erfaret, at en fængselskirke spiller en vigtig rolle for indsattes resocialisering. Det er hendes opfattelse, at "straf med straf på ikke virker."