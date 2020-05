Et færdigt skitseprojekt for en cykelsti på Hørsholm Kongevej kan give kommunen del i en statslig pulje. Foto: Frank S. Pedersen

Sætter ekstra projekter for 29 mio kroner i gang

Listen over projekter, som kommunen sætter i gang fordi anlægsloftet er fjernet, er klar. Ialt bliver der brugt 29 millioner kroner mere i år end budgetteret som et kommunalt forsøg på at afværge virkningerne af Corona-krisen. Dertil kommer syv millioner kroner, som projekterne vil koste at få færdige næste år.