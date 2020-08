Se billedserie Lastvognen kommer buldrende. Et hurtigt kig over skulderen. Freja Eva Lockenwitz og Jonas Janholt Waarst vil gerne have sænket hastighedsgrænsen i deres boligområde i Gl. Holte. Fotos: Frank S. Pedersen

Sænk farten: "Det er jo her vi bor"

Beboere i beboelsesområdet ved Højleddet i Gl. Holte vi have kommunen til at sætte fartgrænsen ned. Kommunen har planerne, men mangler politiets velvilje

Rudersdal Avis - 26. august 2020

Lastvognen med anhænger buldrer forbi, mens den snor sig blandt de parkerede biler i vejsiderne på Højleddet. Den overtrådte nok ikke hastighedsbegrænsningerne, da den strøg forbi, men til gengæld fyldte den hele billedet.

"Jeg ved ikke, hvor den skal hen, om der er noget byggeri i gang," siger Freja Eva Lockenwitz fra nummer 26, mens vi står i slipstrømmen, for at tage et billede af hende og naboen fra numer 20, Jonas Janholt Waarst. Der er ikke noget at sige til, at de lige kigger sig en ekstra gang over skulderen, inden de smiler til fotografen.

Årsagen til fotoshootet er netop trafikken og hastigheden på vejene i området.

"Jeg troede egentlig, at det var en hyggelig villavej," fortæller Freja Eva Lockenwitz, der har boet her i et halvt år.

"Men når jeg står i mit køkken, kan jeg høre bilerne speede op, op ad bakken for at drøne forbi, selv om der er dårligt udsyn, bakker og sving. Det er ekstremt farligt, og jeg synes at hastighedsbegrænsningen skulle sættes ned fra 50 til 30 km/t. Det er jo her vi bor, og vi vil gerne kunne bruge vejen mere. Til vejfester, loppemarkeder og lignende," argumenterer hun.

Farlige situationer Ifølge de to er det meget kurér-biler, og anden trafik udefra, der kører hurigt. men det er et ret lukket område, så meget af trafikken er også lokal.

"Jeg har også forsøgt, at få dem til at dæmpe farten med fagter," siger Freja Eva Lockenwitz om den lokale indsats.

"Nogle bliver sure, mens andre bliver overraskede over hvor hurtigt, de egentlig kører," siger Jonas Janholt Waarst, og fortsætter, "jeg har tre piger på tre, otte og 11 år. Vi har flere gange oplevet farlige situationer og tør næsten ikke næsten ikke lade dem være derude."

De peger begge på, at hele området i Gl. Holte er et tilflytterområde, hvor nye familier med børn kommer til i stedet for de ældre generationer.

Hvad er ulempen? Med et facebookopslag har Freja Eva Lockenwitz fået vished for, at hun ikke er den eneste i området. der synes her bliver kørt for stærkt.

"Det er også et problem, som vi hele tiden arbejder med i grundejerforeningen," fortæller Jonas Janholt Waarst, der har boet i området i syv år og er bestyrelsesmedlem i Grundejerfoeningen Højtofte, der dækker højleddet og flere af de omkringliggende veje.

I 2017 fik grundejerforeningen kommunen til at måle bilernes fart to steder på vejen. Resultatet var, at langt de fleste biler overholdt hastighedsbegrænsningen på 50 km/t, og at kommunen derfor ikke umiddelbart ville gøre noget.

"Jeg kan ikke forstå, hvad ulempen skulle være for kommunen, hvis de løste problemet. Man vil jo gerne have børnefamilier, så det er da også en idé at imødekomme dem," siger Freja Eva Lockenwitz.

De har en pointe Og selv om kommunen tidligere har afvist, at kunne gøre noget, så er der en politisk vilje.

"Jeg er sådan set helt enig, og synes de har en pointe," siger formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller (R). Han peger på, at kommunen faktisk arbejder på en hastighedsplan, der blandt andet vil sænke hastigheden på lokalveje i boligområder til 40 km/t.

"Måske endda til 30 km/t. Planen kigger på hastighederne med det lange lys på. Vores udfordring er, at politiet ikke er så åbne over for ændringer, vi oplever dem som meget restriktive i den forbindelse. Men en del af planen er at samarbejde med andre kommuner, der har de samme problemer, så vi sammen kan overbevise politiet," fortæller han.

Kampagneforslag Og gør opmærksom på, at indtil da, så har kommunen kampagner, som grundejerforeningerne kan bruge.

"Vi har pamfletter og banner klar, så kræver det bare en indsats," foreslår han. Senest har Grundejerforeningen Rudehaven og G/F De Tretten i Holte sat gang i kampagnen 'Sammen sænker vi farten - Kærlig hilsen din nabo'.