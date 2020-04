Sådan har de tre søer i Holte-området det

Både slam og spildevand indeholder fosfor, som er gødning for algerne. Hvis søerne skal få det bedre, er det nødvendigt at standse tilførslen af fosfor, skriver kommunen.

Siden 2003 er der tilført ilt til søbunden i håb om at nedbringe fosforindholdet. En forudsætning for, at søen igen bliver klarvandet, er, at spildevandsudledningerne fra de mange udløb nedbringes.