Sådan fordeler eleverne sig til næste skoleår

Folkeskolen 508 børn har søgt om optagelse på Rudersdal Kommunes nu otte folkeskoler og 12 matrikler til det kommende skoleår - et fald fra 545 året før, og antallet potentielle elever, 612, er også det laveste hidtil.

Børne- og Skoleudvalget besluttede sidste onsdag, hvordan disse børn skal fordeles ud på skolerne/matriklerne, og det har resulteret i, at der i skoleåret 2020/2021 bliver oprettet 22 folkeklasser med en samlet klassekvotient på 23,1 elev.

Det vil sige, at der bliver større, men færre klasser, og det bliver blandt andet tydeligt på den ny samlede Bistrup/Toftevang Skole, hvor der bliver en klasse mindre på matriklen i Toftevang, så der til næste år kun er 1 0.klasse.

Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen er jo en enhed nu, og det betyder, at Høsterkøb Skole kun får 1 0.klasse, mens Sjælsøskolen fortsat vil have to.