Så spiller det igen på skole for musik og billeder

Så er der igen åbent på Rudersdal Musikskole og Billedskole, efter der er kommet nye lempelser af corona-nedlukningen, Åbningen sker i takt med, at retningslinjer for hygiejne og andre smittehæmmende tiltag falder på plads.

"Det bliver soloundervisningen og undervisningen af mindre hold og bands på Kulturhusene Mariehøj og Mantzius, som vi først kommer til at starte," siger Henrik Lilleholt Smidt, der er leder af musik- og billedskolen. Han fortsætter:

"De mange hold, som vi underviser rundt omkring på kommunens skoler vil åbne mere successivt, da der er flere logistiske forhold, som vi skal have afklaret med vores samarbejdspartnere på skolerne. Vi forventer at få det meste i gang før sommerferien."

Et savnet fællesskab

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Kristine Thrane (S), glæder sig over at musikskolen kan åbne igen: