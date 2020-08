S: Et rigtigt godt skridt

Foto: Photographer Bjarke MacCarthy

Socialdemokratiet kommenterer den budgetaftale, som er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Lokallisten og Konservative

Rudersdal Avis - 28. august 2020 kl. 11:20 Af Kristine Thrane (S) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi i Socialdemokratiet er rigtig glade for budgetaftalen, og den er stærkt præget af socialdemokratiske mærkesager.

Vi er meget tilfredse med, at der er en bred enighed om at investere massivt i børn, unge og idrætten. Og vi er glade for, at de borgerlige partier har indset, at der er behov for en skattestigning, så vi kan få råd til at komme i gang med renoveringer af skoler og idrætsfaciliteter, som virkelig trænger.

En ny rapport viser, at der er behov for renoveringer for 300 millioner kroner over de næste 10 år, bare på idrætsområdet. Derudover er der en del ønsker om nyudvikling i idrætsklubberne, som vi også meget gerne vil i gang med.

Det er vigtigt at sige, at der ikke er råd til alle ønsker med denne budgetaftale, men det er et rigtig godt skridt i den rigtige retning, efter mange år med besparelser og effektiviseringer.

Det er også positivt, at Rudersdal styrker natur- og miljøpolitikken og skal deltage i et klimapartnerskab, der skal sætte mere skub i kommunens grønne omstilling og medvirke til at opfylde Parisaftalens målsætning og arbejde på at opnå klimaneutralitet i senest 2050.

Derudover er fokus på seniorboliger og fortsat styrkelse af kapacitet og kvalitet i ældreplejen, alle gode tiltag i Socialdemokratisk ånd.