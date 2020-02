Rund fødselsdag på havnen

Tom er en meget beskeden natur, der er gået stille med dørene, selv om han kan tage en stor del af æren for, at Vedbæk Havn i dag i folkemunde kaldes "Øresunds Perle" og er en særdeles velfungerende havn, hvor der hele tiden sker forbedringer - senest et krabbebassin til børnene.

Bestyrelsen for Vedbæk Havn med borgmester Jens Ive som formand har, da man ved et tilfælde fik kendskab til den runde dag, i al hast besluttet, at der selvfølgelig skal holdes reception for Tom.