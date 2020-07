RudersdalRutens Univers er Rudersdals grønne baghave og rummer et væld af muligheder for oplevelser i det fri for børn og voksne uanset om man er til gåture, cykelture eller løb og om man er kultur-, natur- eller historieinteresseret eller blot ønsker at koble af i naturen. Foto: Rudersdal Kommune

Rudersdalruten: Nu med app og nyt oversigtskort

Et nyt fysisk kort til at tage med, så nye oplevelser er nemme at finde. Kortet kan hentes på Rudersdal Bibliotekerne. Er man til mere til en digital løsning, kan den nye app til RudersdalRutens Univers hentes i App store eller Google Play. App'en giver et overblik over mulighederne for at cykle, løbe, gå og opleve i RudersdalRutens Univers.