Foto: Tamara Dragovic/taramara78 - stock.adobe.com

Rudersdal skal teste 2300 medarbejdere hver sjette uge

Rudersdal Kommune etablerer en såkaldt podeenhed, som med start i oktober skal teste personalet på Social- og Sundhedsområdet i hvert fald hver sjette uge

Rudersdal Avis - 23. september 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Personalet på kommunens plejehjem, i hjemmeplejen og med kontakt til sårbare borgere skal fra oktober systematisk podes for Covid19.

Det er regeringen, KL og Danske Kommuner, som har aftalt denne praksis, og det betyder, at der i Rudersdal Kommune er cirka 2300 medarbejdere, som skal testes.

Økonomiudvalget blev på sit møde onsdag i denne uge orienteret om, hvordan man skal overkomme denne opgave her i kommunen.

For at kunne planlægge og gennemføre testning i det omfang bliver der etableret en podeenhed med beliggenhed på det gamle posthus i Birkerød. Der skal ansættes en planlægger og fire mearbejdere til at varetage denne funktion.

Der er tale om en mobil løsning, det vil sige, at podemedarbejderne kører ud fra Birkerød til de forskellige lokationer i hold af to. En med "rene hænder" til at foretage podningen og en med "urene" hænder til at forestå de administrative opgaver.

Hver anden uge, hvis kommunen går i "rød" Den mobile løsning er valgt, så podemedarbejderne kan opnå en rutine og træfsikkerhed i at pode, og samtidig påvirker denne løsning den daglige drift i mindre grad, da podningen foregår på medarbejdernes egne arbejdspladser. Endelig skal prøverne opbevares på køl, og det er nemmere logistisk, hvis levering og afhentning foregår ét sted i kommune.

Podeindsatsen er foreløbig berammet til at vare et år med opstart fra oktober. Målsætningen er, at 90 procent af medarbejderne skal testes i et 6 ugers "testrul."

Det er i hvert fald udgangspunktet, for det hedder sig også, at: "Hvis kommunen går i "rød" med mere end 20 smittede pr. 100.000 borgere, skal der testes hver 2. uge, såfremt Styrelsen for Patientsikkerhed finder dette nødvendigt."

I skrivende stund er der 73 smittede pr. 100.000 i Rudersdal, så det kan være, at kommunen hurtigt bliver nødt til at øge indsatsen.

I første omgang har forvaltningen dog udarbejdet en økonomisk beregning med udgangspunkt i seks ugers testning, der viser, at podeenheden med fem medarbejdere, billeje, etablering af arbejdsstationer vil koste lige knap fire millioner kroner.