Ruderdsal Kommune forbereder sig på en situation, hvor der bliver stort pres på hospitalerne. Derfor søger de nu folk med en relevant erfaring til at hjælpe, hvis behovet opstår. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Rudersdal har brug for ekstra hænder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rudersdal har brug for ekstra hænder

Rudersdal Kommune efterlyser ekstra personale, som har en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund

Rudersdal Avis - 25. marts 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rudersdal Kommune forbereder sig på at tage imod et stigende antal syge, udsatte og ældre borgere, så hospitalerne har plads til at hjælpe patienter med coronavirus.

Derfor har kommunen brug for din hjælp, hvis du har en relevant sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund eller erfaring, og som har lyst til at hjælpe til, hvis det bliver nødvendigt. Arbejdet er lønnet.

Du kan hjælpe, hvis du for eksempel har en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund og har tid til at tage nogle vagter. Det kan være studerende, pensionoster, ledige eller folk som i dag har en anden jobfunktion. Hvis du selv er i risikogruppen for at blive alvorligt syg, hvis du smittes med corona, skal du ikke ansøge.

Kommunen gør opmærksom på, at der endnu ikke er behov for ekstra personale, men kommunen forbereder sig på, at behovet kan opstå.

Tilmeld dig på rudersdal.dk: Coronaberedskab. Læs mere om den aktuelle situation i kommunen på www.rudersdal.dk/corona.