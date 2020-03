Rudersdal Kommune får ekstra penge til personale i dagtilbuddene. Pengene skal på sigt føre til minimumsnormeringer. Arkivfoto Foto: marcobir - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Rudersdal får 4,8 mio. kr. i første skridt mod minimumsnormeringer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rudersdal får 4,8 mio. kr. i første skridt mod minimumsnormeringer

Udvalgsformand påpeger, at der er langt fra 4,8 mio. kr. til minimumsnormeringer, mens pædagogernes fagforening vurderer, at pengene gør en forskel

Rudersdal Avis - 01. marts 2020 kl. 11:35 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et af de store emner i valgkampen op til Folketingsvalget i sommer var minimumsnormeringer. Og som et resultat af den debat får Rudersdal Kommune nu 4,8 mio. kr., som et første skridt på vejen mod minimumsnormeringer. Pengene er en del af finansloven for 2020.

Midlerne i 2020 bliver fordelt imellem kommunerne efter, hvor mange 0-5 årige børn kommunen forventes at have. Aftalen er, at tallet stiger til 1,6 mia. kr. i 2025, så kommunerne løbende kan hæve normeringerne, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet.

Ifølge pædagogernes fagforening BUPL kan Rudersdal Kommune ansætte 11,2 ekstra fuldtidspædagoger for pengene. Med Rudersdal Kommunes 39 institutioner svarer det til ca. 10,6 pædagogtimer ekstra per institution per uge, oplyser BUPL.

Begrænset beløb Om de ekstra midler siger formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V), følgende:

"Vi har lige fået at vide, hvor stort et beløb, der tilfalder Rudersdal Kommune. Vi skal nu gå både økonomien og lovgrundlaget igennem, og sagen skal behandles i det politiske fagudvalg. I den forbindelse skal vi blandt andet se på, hvor pengene ud fra en faglig vurdering bedst kan bruges. Det er derfor for tidligt at sige, hvad beløbet konkret kommer til at betyde for vores dagtilbud. Overordnet er det naturligvis positivt med ekstra ressourcer. Men når det er sagt, så skal man også være ærlig omkring, at beløbet trods alt er begrænset, og at der er meget langt fra at tildele Rudersdal Kommune 4,8 mio. kr. og så til at tale om "minimumsnormeringer". Man kan i stedet kalde det et tilskud til at styrke kvaliteten på dagtilbudsområdet," siger han til Rudersdal Avis.

Ansæt uddannede Formand for BUPL Nordsjælland, Pernille Riis, vurderer, at pengene gør en forskel i Rudersdal Kommune.

"Pengene gør en forskel, for det er et skridt på vejen til at hæve pædagogandelen og lette presset på de nuværende pædagoger i hverdagen. Man får ikke minimumsnormeringer, men det er et skridt på vejen. Vi lægger en bund og stopper besparelserne," siger hun og nævner, hvordan det konkret kan gøre en forskel:

"Måske lyder pengene ikke af meget, men det minimerer risikoen for, at der skal tilrettelægges mere alenetid, som er når pædagogerne er alene med børnene."

Adspurgt, hvordan pengene ifølge hendes vurdering bruges mest hensigtsmæssigt, svarer hun:

"For mig er der kun én måde: At man ansætter flere uddannede pædagoger. Det forbedrer arbejdsmiljøet, fordi man får kolleger, man kan sparre og udfolde sin faglighed med. Og man får mere tid til børnene og til at understøtte dem i deres udvikling samt tid til at planlægge, evaluere og samarbejde. Desuden peger forskning på, at uddannelsen har betydning," siger hun.