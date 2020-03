Rudersdal er i toppen over antallet af testede coronasmittede

I top fem over kommuner med borgere, der er testet positiv med corona, finder man Rudersdal. Ressourcestærkes skiferie kan være årsagen, lyder et bud

Værd at bemærke er det også, at Rudersdal er omgivet af kommuner, som ligger i kategorien lige under. I disse kommuner er mellem 20-39 testet positive for corona.