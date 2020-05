Rudersdal Kommune åbner op for en del af idræts- og fritidsaktiviteterne. For eksempel for at komme ud at sejle. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Rudersdal åbner så småt for udendørs idræt

"Det glæder mig, at vi nu igen så småt kan åbne for udendørsaktiviteter i kommunen. Vi ved, at rigtig mange af vores borgere savner at være aktive sammen udendørs. Det er dog vigtigt, at alle følger og respektere de gældende krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Der er udelukkende tale om en kontrolleret og gradvis åbning, hvor forudsætningen er, at vi alle medvirker til at undgå smittespredning," siger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Kristine Thrane (S) i en pressemeddelelse.