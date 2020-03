Rudersdal Vin leverer til døren

Rudersdal Vin på Bregnerødvej 132B i Birkerød holder åbent alle hverdage klokken 11-18 for afhentning af take away-vin og samtidig kører de ud med de gode dråber.

Ligeså arbejder de pt. på at digitalisere deres "community" blandt andet med en "gør det selv"-vinsmagning, men det er stadig en hård tid, fordi forretningen har baseret sit koncept på at give folk et samlingssted for vinelskere og vinsmagninger flere gange ugentligt.