Hvad har du lavet i coronatiden? Pressefoto

Rudersdal Museer efterlyser din coronakunst

Rudersdal Museer planlægger en udstilling af borgernes egne kreative frembringelser under coronakrisen

Rudersdal Avis - 25. april 2020 kl. 09:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona-pandemien har ændret vores hverdag, og der er mange, som tyer til kunsten, håndværket og kreativiteten.

Rudersdal Museer vil meget gerne vide, hvad du brugte dine hænder og din kreativitet til, mens krisen stod på og Danmark lå øde. De vil også gerne vide, hvorfor du kastede dig over netop dine projekter og vil faktisk også gerne låne det, du har lavet - eller et foto af det, hvis det er meget stort - til en udstilling, der åbner om et år.

Rudersdal museer åbner en udstilling om et år og gerne på årsdagen for nedlukningen af Danmark. Udstillingen skal indeholde alle de ting, I har produceret, og give mulighed for refleksion over, hvordan vil levede og udtrykte os gennem kreativitet kunst og håndværk under krisen.

Udstillingen er også tænkt som en særlig motivation til de lektielavende børn, de tankefulde unge og de udfordrede sårbare til at producere til noget andet, end blot deres egne skuffer.

Sådan skal du gøre:

Som en start skal du bare sende et billede og en beskrivelse til museumschef Anja Olsen på anjol@rudersdal.dk.

Derfra sorterer museerne i bidragene og vender tilbage til dig. Hvis du gerne vil dele et fysisk produkt, altså en strikket sweater, et maleri, et digt eller noget helt andet, låner Rudersdal Museer det henover udstillingsperioden. Herefter vil du få det tilbage igen.