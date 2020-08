Christoffer Munk fra Danske Banks filial i Holte kunne på vegne af Danske Bank i Lyngbys Fond officielt overrække en donation på 10.000 kroner til Rudersdal Folkemødedag. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Rudersdal Folkemødedag vender endnu stærkere tilbage i 2021

Rudersdals borgere, foreninger og politikere kommer ikke til at mødes på Havarthigården i år, men foreningen bag tænker allerede fremad mod 2021

Rudersdal Avis - 07. august 2020 kl. 11:46 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 2013 har Rudersdals borgere, forenings- og klubliv, politikere og andet godtfolk hvert år samlet sig på Havathigården til en dag i lokalsamfundets tegn.

I år bliver traditionen brudt af den virus, som har vendt op og ned på dette forkætrede år. Rudersdal Folkemødedag 2020, som skulle være afholdt 5. september med sloganet "Rudersdal - også dit ansvar" er officielt aflyst

Det er selvfølgelig brandærgerligt, men foreningen bag Rudersdal Folkemødedag ser fremad og vil nu kanalisere de spildte kræfter ind i arbejdet på at skabe en større og endnu mere favnende dag til næste år.

"Vi håber at få et stort folkemøde til næste år både for børn, unge og voksne. Vi vil meget gerne bredere rundt til næste år og gøre det større og endnu mere synligt i hele kommunen. Vi vil specielt gerne have de unge ud af busken og for eksempel at få gymnasierne mere på banen. Så de også kan finde ud af, at der faktisk er meget i kommunen for og til dem," siger formand for Foreningen Rudersdal Folkemødedag, Ulla Thillerup.

Mere synlighed Rudersdal Folkemødedag skal allerhelst betyde noget for og inddrage hele kommunen, både børn, voksne og unge. Og når nu borgerne må springe et år over, så skal der for alvor satses på 2021.

Derfor har Foreningen Rudersdal Folkemødedag også søgt og fået en donation på 10.000 kroner fra Danske Bank i Lyngbys fond, som støtter foreninger og klubber, der beskæftiger sig med velgørende og almennyttige forhold for både børn og voksne i lokalområdet.

Mandag eftermiddag 3. august på Havarthigården blev denne donation officielt overrakt af Christoffer Munk, som er souschef i Danske Banks filial i Holte.

"Pengene skal gå til markedsføring, så vi kan skabe en masse synlighed om dagen. Næste år er et valgår, så det kommer jo til at trække en del af sig selv, men derudover satser vi virkelig på at markedsføre dagen, så vi kan få folk fra hele Rudersdal til at komme forbi og få en snak med de lokale foreninger og møde deres lokale politikere, og det er jo det, som denne fine donation skal gå til," siger Ulla Thillerup.

Én stor kommune Ambitionen er næste år er, at endnu flere foreninger og borgere fra hele kommunen vil blande sig og deltage. Og så skal dagen være med til at binde en stor kommune mere sammen.

"Der skal netop bruges mange penge på markedsføring, fordi vi bor altså i en stor kommune. Der kan godt være langt fra Bistrup til Vedbæk. Og Hensigten med dagen er jo blandt andet at få et mere samlet Rudersdal. Det tror jeg, at der er mange, der føler at de ikke helt har. Der er stadig mange, der taler om det gamle Søllerød og det gamle Birkerød. Man kan endnu gøre endnu mere for at få folk til at føle, at vi er én stor kommune," siger Ulla Thillerup.

Hun og resten af den bredt sammensatte bestyrelse går derfor ganske snart igang med at finde ud af, hvad næste års folkemødedag skal indeholde - foruden det kommunalvalg, som kun er et par måneder væk, når folkemødedagen bliver afholdt på Havarthigården lørdag 4. september 2021.