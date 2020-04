Artiklen: Reprisen står i et vadested

Reprisens leder, Mette Schramm, er tryg ved, at kommunen holder hånden under biografens økonomi

Reprisen på Øverødvej er beordret lukket til den 10. maj. Det er Rudersdal Kommune, der ejer biografen, og ifølge biografleder Mette Schramm så kan man være tryg ved, at den 100 år gamle biograf også vil vise film, når krisen er klinget af.

Værre end det økonomiske for denne biograf er netop nu, at en del af forårets premierefilm ikke umiddelbart bliver vist. Ligesom man i filmbranchen er usikker på, hvilke film der bliver sendt ud på markedet i den nærmeste fremtid.

"En del af forårets og sommerens film er flyttet. Nogle går direkte på VOD og bliver derfor næppe vist i biografen. Samtidig ved vi ikke, hvad vi har at lukke op til. Hvad der er af film på markedet, som vi kan vise. Endelig ved vi endnu ikke under hvilke betingelser, vi kan genåbne. Så lige nu står vi i et vadested," siger Mette Schramm, der også er direktør og medejer af Empire Bio på Nørrebro.