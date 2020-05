Rekordudlån på nettet

Lysten til at læse, lytte og bruge bibliotekets materialer er ikke blevet mindre under coronakrisen. Tværtimod er udlånet af e-bøger og netlydbøger fra eReolen og film fra Filmstriben nærmest eksploderet fra nedlukningen 12. marts. Det fortæller Tania Schwartz, som er leder af afdelingen Oplevelser, Formidling & It på Rudersdal Bibliotekerne.

"Udlånet af bøger fra eReolen er steget med 100 procent, udlånet af netlydbøger med 78 procent og udlån af film fra Filmstriben med hele 164 procent. Vi er utrolig glade for, at læselysten ikke bare er intakt, men endda vokset og for, at så mange borgere har fundet vej til vores digitale hylder," fortæller Tania Schwartz.