Rudersdal Kommune og kommunens vand- og spildevandsselskab Novafos er optaget af at gøre det så let og billigt som muligt for grundejerne at tilslutte sig de nye systemer. Foto: Novafos

Regnvandskloak koster 60.000 kroner per hus

Politisk principbeslutning om klimatilpasning i Holte, Dronninggård og Øverød. En følgegruppe skal sikre, at der bliver taget hensyn til lokale forhold

Rudersdal Avis - 16. april 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kloakkerne er i dag ikke store nok, så der løber spildevand til søerne, når det regner, og det vil kun blive værre, når der med klimaforandringerne kommer mere regn, Analyser viser, at løsningen er, at spildevand og regnvand fremover skal løbe i hvert sit rør, skriver kommunen i en pressemeddelelse efter det seneste møde i kommunalbestyrelsen.

På baggrund af erfaringer fra andre kommuner regner man med, at separering af regn- og spildevand på egen grund i gennemsnit vil koste 60.000 kroner for parcelhusejere. Etageejendomme må forvente en udgift på i gennemsnit 5.000-10.000 kroner per hustand. Pensionister kan opnå lån efter de samme regler, som gælder for indefrysning af ejendomsskatter.

Frist til 2026 Rent proceduremæssigt skal politikerne efter principbeslutningen vedtage et egentligt spildevandstillæg, hvorefter de første områder; Holte, Dronninggård og Øverød, får en tilslutningsfrist på fem år. Det forventes at grundejerne tidligst skal separere regn- og spildevand på egen grund fra 2026.

Så der er forholdsvis god tid til dialog med borgerne inden.

"Vi vil gerne sikre os, at grundejerne forstår, hvorfor vi nu beder dem om at bidrage til løsningen af det fælles problem med forurening af søerne og oversvømmelse af ejendomme. Jeg har en drøm om rene, klare søer i kommunen med et rigt varieret fiskeliv, som vi kan bade i uden at bekymre os om alger og vandets kvalitet. Det kan kun realiseres, hvis vi får adskilt regnvand og spildevand i kloaksystemet. Kun på den måde får vi standset de mange overløb af spildevand til kommunens søer og åer," forklarer Court Møller (R), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Sikrer lokale hensyn Som led i processen vil der blive nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra grundejerforeninger og andre interesseorganisationer. Følgegruppen skal sikre, at lokale hensyn bliver inddraget, og alle bliver orienteret bedst muligt. Håbet hos politikerne er, at god kommunikation og den femårige frist kan hjælpe med at gøre investeringen i stikledningen overkommelig. Mange af ejendommene i de tre områder er ældre end de 75 år, som kloakrør forventes at holde.

Der skal i alt udarbejdes 12 områdeplaner for hele Rudersdal Kommune. De øvrige ni udarbejdes i 2020 med henblik på en beslutning om, hvilke løsninger der skal vælges i disse områder.