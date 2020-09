Region Hovedstaden tilbyder gratis kurser for psykisk sårbare

"Vores mål med kurserne er at skabe bedre muligheder for mennesker med psykisk sårbarhed for at komme sig. Vi har rigtig mange spændende og forskellige kurser her i efteråret," siger koordinator på Skole på Tværs Birgitte Kofod i en pressemeddelelse fra Region Hovedstaden.