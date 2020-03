Rechendorff om Genforeningen

foredrag 2020 er 100-året for genforeningen, og i den anledning inviterer Det Konservative Folkeparti i Rudersdal til et arrangement, hvor forhenværende formand for Grænseforeningen Torben Rechendorff taler.

"Det, som gik for sig i Sønderjylland i 1920, var helt unikt. Derfor er det ikke så mærkeligt, at det i dag er blevet til et verdensomspændende eksempel på, hvordan man kan skabe grobund for såvel selvbestemmelsesret som gensidig respekt," siger Torben Rechendorff i en pressemeddelelse.