5. september kl. 9 går flaget på Rudersdal Rådhus til tops

Rådhuset flager for Danmarks udsendte

Dagens hovedtaler er sergent Morten Mathiasen, der har skrevet bogen 'Såret i Afghanistan'

Rudersdal Avis - 04. september 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

5. september er det national flagdag for Danmarks udsendte. En tradition der blev indført i 2009 for at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister.

Rudersdal Kommune deltager i lighed med tidligere år i fejringen af Danmarks udsendte. Det sker lørdag 5. september klokken 09, hvor borgmester Jens Ive vil hylde de veteraner, der har været udsendt for Danmark til et af verdens brændpunkter.

"Den årlige flagdag for Danmarks udsendte er en unik og meget synlig måde, hvor vi som samfund kan sige tak til de både nuværende og tidligere udsendte, som alle har ydet en professionel og fremragende indsats i et af verdens konfliktområder. Nogle har desværre betalt den højeste pris, mens andre er mærket på krop og sjæl. Vi skylder dem alle en meget stor tak," siger borgmester Jens Ive i en pressemeddelelse fra kommunen.

Dagens hovedtaler er veteran, sergent Morten Mathiasen. Han deltog i krigen i Afghanistan med en opklaringseskadron fra Gardehusarregimentet, som skulle afløse en britiske styrke i Musa Qala i juli 2006. Den 2. august 2006 tidligt om morgenen var han på vagt. Her blev han hårdt såret af et projektil og efterfølgende evakueret under dramatiske omstændigheder.

Morten Mathiasen var den første danske soldat, der blev såret under krigen i Afghanistan og han har bl.a. fortalt om sine oplevelser og kampen for at vende tilbage til livet i bogen "Såret i Afghanistan".

Fejringen er først og fremmest for udsendte og deres nærmeste pårørende. Der er allerede udsendt invitation til disse via Digital Post. På grund af de aktuelle forsamlingsbegrænsninger er det nødvendigt med forudgående tilmelding./peb

Fakta

Dagens program

Kl. 09.00 Flaghejsning foran Rådhuset, Øverødvej

Kl. 09.20 Borgmester Jens Ive byder velkommen

Kl. 09.25 Oberst Ib Hedegaard Sørensen introducerer sergent Morten Mathiasen

Kl. 09.30 Sergent Morten Mathiasen fortæller om sit liv efter Afghanistan

Kl. 09.50 Kaffe/te

Kl. 10.20 Borgmester Jens Ive afslutter