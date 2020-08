Court Møller (R) Foto: Morten Nilsson

Send til din ven. X Artiklen: R: Vi glæder os over budgetmidler til børn, unge og idræt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

R: Vi glæder os over budgetmidler til børn, unge og idræt

Radikale kommenterer den budgetaftale, som er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Lokallisten og Konservative

Rudersdal Avis - 28. august 2020 kl. 11:30 Af Court Møller (R) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er grund til optimisme.

Den udligningsreform, der var lagt frem af S-regeringen var det rene makværk. Men heldigvis lykkedes det på flere vigtige punkter at få udligningsreformen til at blive spiselig

For det første fik den aldersbetingede demografi større vægt i beregningen af udligningen. Det havde stor betydning for Rudersdal, der har en relativ større andel af børn og ældre.

Og dernæst blev det en del af udligningsaftalen, at kommuner, der skal sætte skatten op for at betale en stigende udligning, kan beholde indtægterne fra skattestigningen selv; det vil sige uden at indtægterne indgår i udligningsberegningen.

Det var to vigtige mærkesager for Radikale Venstre.

Det betyder, at vi ganske vist kommer til at opleve en stigende skat, men samtidig kan vi glæde os over, at vi endelig får budgetmidler til at investere i børn, unge og idrætten. Ikke mindst idrætsområdet vil de kommende år komme til at opleve betydelige investeringer, der er stærkt tiltrængt. Vi skal simpelthen have bragt standarden og faciliteterne op på et højere niveau.

Også på miljø- og klimaområdet har vi sat penge af til investeringer.

Nu skal vi have standset overløbene med spildevand til vores søer og åer. Og det betyder, at vi også fra kommunens side kommer til at afholde betydelige investeringer til separatkloakering ved kommunens egne bygninger. Hertil kommer, at der fra 2022 er afsat midler, så vi kan begynde udsortering af det våde husholdningsaffald.

Og endelig ser vi rigtig meget frem til, at Rudersdal også kommer på landkortet med seniorbofællesskaber, der i mange andre kommuner har vist sig attraktive med stor efterspørgsel.