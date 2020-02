Se billedserie Henrik Høyer-Hansen spreder utrætteligt sin pyt-filosofi. Arkivfoto

Pytmanden er blevet til pytkongen

Fjerde pyt-bog er udkommet, og manden bag, Henrik Høyer-Hansen, er slet ikke færdig med at udbrede sin pyt-filosofi. Livet er for kort til ærgrelser, problemer og at være sur. Foredrag og pyt-bog nummer fem er på v

I juledagene var Henrik Høyer-Hansen forbi redaktionen med en "pyt-knap" og sin nyeste pyt-bog - sin anden julepytbog - den tredje i rækken. En måned senere er han på besøg igen med bog nummer fire, og han er slet ikke træt af det pyt-fænomen, som han har skabt i løbet af de sidste par år. Tværtimod.

"De kaldte mig pyt-manden, men nu er det blevet til pyt-kongen. Det har jeg ikke noget imod. I sagens tjeneste!," smiler han, som han i øvrigt gør konstant.

Den 75-årige forfatter, velgører, globetrotter, eventyrer, pensionerede lærer, ejendomshandler og ordsprogsindsamler har energi og overskud til livet i overflod. Og det skyldes ikke mindst den "pyt-filosofi," som han ihærdigt prøver at sprede omkring sig - både her på egnen og efterhånden også i det store udland, som han ynder at rejse tyndt:

"Jeg tog på krydstogtsrejse, hvor jeg - bare for sjov - tog ti pytbøger med og ti pytknapper. Jeg var eneste dansker ombord ud af 3000 passagerer, og jeg er sådan en, der går direkte på folk og snakker med folk. Jeg har fortalt grupper fra Spanien, Italien, Brasilien, som jeg har samlet enten på stranden eller på skibet, om "Pyt." De forstod selvfølgelig ikke, hvad der stod, men de forstod budskabet, og det var det, der var det spændende for mig. For i princippet kunne man sagtens gøre det her til et internationalt projekt," fortæller Henrik Høyer-Hansen.

Et lykkeligt liv Siden den første pytbog kom på gaden for et par år siden er Henrik Høyer-Hansens person og sag gjort ham til lidt af en lokal berømthed.

Nu er han på opfordring også begyndt at holde flere og flere foredrag - både om historien bag pyt-bøgerne, og hvordan man, som ham, får et langt og lykkeligt liv.

"På ti minutter kan jeg fortælle folk, hvordan de får et langt og lykkeligt liv ud fra Pyt-princippet. Ganske kort: Lad være at ærgre dig. Hvis jeg nu spildte en kop kaffe, så siger jeg "pyt". Det er sket, og det kan ikke laves om. Hvis man får en ridse i sin spritnye bil: "pyt," siger Henrik Høyer-Hansen, og fortsætter:

"Der er tre ting, som slet ikke findes i min ordbog: "Problemer", umuligt" og "at være sur". Problemer gider jeg ikke beskæftige mig med. Jeg vil løse dem eller kaste dem væk. Jeg ved heller ikke, hvordan det er at være sur. Hvis jeg nu var sur på dig, så går det jo kun ud over mig,"siger han.

Fået sit væsen i arv Denne livsopfattelse og levevis er en, han har fået i arv fra sine forældre, siger han.

"Min mor er en pyt-dame på 98 år. Grunden til at hun er blevet så gammel er blandt andet, fordi hun lever efter pyt-princippet."

Og det var i sin tid en gave fra Henrik Høyer-Hansens far, som udløste den positive kraft:

"Det er ikke noget, jeg altid har kunnet. Men der var en dato, hvor jeg sagde: Nu gider jeg ikke det mere, og det var efter jeg fik et gulvtæppe fra min far på mit studieværelse, og så spildte jeg blæk på det. Jeg lå hele dagen og gnubbede på tæppet og pletten blev bare større og større. Jeg ærgrede mig en hel nat. Og så sagde jeg til mig selv. Det gider jeg altså ikke mere. Og siden da har jeg prøvet at leve uden ærgrelser."

Mere pyt på vej Henrik Høyer-Hansen har for alvor fået blod på tanden og gør sig allerede mange tanker om fremtiden for det fænomen han har skabt. I løbet af interviewet er han således allerede i fuld gang med at fortælle om sine fremtidige pyt-planer:

"Jeg kan ikke blive ved at koge suppe på den samme pind. Jeg bliver nødt til at gøre tingene anderledes fra gang til gang. Planen med pyt-bog nummer fem er for eksempel, at der kan man købe en side til sig eget ordsprog. Det ordsprog, du er allergladest for, kan du få ind på siden med dit navn forneden for 100 kroner. . Det har jeg ikke skrevet noget om, men der er allerede mere end 20, der gerne vil være med," siger han.

Opfølgeren til originalen Nu gælder det dog i første omgang om den netop udkomne pyt-bog nummer fire, som i bund og grund er en fortsættelse af originalen, som oprindeligt blev til i Henrik-Høyer Hansens ødegård i Sverige.

Planen var oprindeligt at samle sine 100 foretrukne ordsprog, ud af de 6000 han havde samlet gennem livet.

"Det var min fars råd til mig, at jeg skulle samle ordsprog, og det har jeg så gjort gennem hele livet. Der tænkte jeg så at samle dem, der sagde mig mest og på den måde skrive en slags selvbiografi, som jeg ville trykke til min familie," fortæller han.

Hos bogtrykkeren i Holte faldt Ghita Nørby så over et eksemplar, og den karismatiske diva var så begejstret for ideen og bogen, at hun opfordrede ham til at sprede budskabet, og resten er jo så historie.

"Så har vi trykt to juleudgaver siden, men denne bog er i virkeligheden opfølgeren til den første. Det var meget svært at vælge 100 ud af 6000, så nu har jeg fået plads til flere," siger Henrik Høyer-Hansen.

Alle ordsprogene er nøje udvalgt, og der er tanker bag dem alle sammen, fortæller pyt-manden, som efterhånden er blevet til pyt-kongen.

Henrik Høyer-Hansen er stolt af det fænomen han har skabt, og den forskel han håber at have gjort for sine mange læsere. Og så er det jo altsammen for en god sag. Efterhånden har pyt-bøgerne og de pyt-knapper han også sælger rejst opmod 250.000 kroner til børnehospicet Sankt Lukasstiftelsen.