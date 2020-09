Se billedserie "For mig er det vigtigt, at alle grøntsager er økologisk og bliver produceret bæredygtigt," siger Anibal Damiao, der siden i sommer har dyrket grøntsager på jorden led Langkærgård. . Foto: Pernille Borenhoff

Problematisk gårdsalg på Attemosevej

Ejeren af Langkærgård har udlejet en del af sine jorde til en mand, der er ønsker at realisere sin drøm om dyrkning og salg af økologiske grøntsager. Dyrkning er i orden, mens opstilling af salgsboder er imod fredningsbestemmelserne, siger kommunen

Rudersdal Avis - 10. september 2020

Mange borgere, der har deres gang på Attemosevej, har lagt mærke til, at der er aktivitet på en del af de vestlige marker. Og for ganske kort tid siden, kom et skilt op i vejkanten.

Gårdbutik, stod der med store bogstaver. Og nedenunder kunne man læse, at man her kunne man købe grøntsager, jordbær og pluk selv-blomster.

Manden bag initiativet er portugisiske Anibal Damiao. Han har boet i Danmark i godt syv år og arbejdet inden for it.

Men de seneste år er han blevet mere og mere interesseret i bæredygtighed og økologi.

"Hvor jeg kommer fra i Portugal, dyrkede vi alt selv og solgte til det lokale supermarked. For mig er det utrolig vigtigt, at vi i Danmark får et større udbud af grøntsager, at vi undgår madspild, og at transporten fra dyrkning til forbruger mindskes," siger han.

Derfor satte han sig til at undersøge, hvor der i omegnen af Storkøbenhavn var en mark, hvorfra han kunne starte sin drøm. Og det var i den forbindelse, at han stødte på Langkærgård på Attemosevej.

Ejerens ansvar Sommeren er gået med at gøre jorden klar til dyrkning, og nu begynder røde og grønne salater, spinat, radiser og rodfrugter at spire op af jorden.

Den nærliggende Søllerød Kro har allerede været forbi og har vist interesse for produkterne, fortæller Anibal Damiao. Og Bistrup Planteskole er også interesserede i at aftage varer herfra. Det samme er flere lokale borgere, ifølge ham.

Derfor har han opsat et skilt ved vejen og et par træborde, hvorfra salget kan foregå.

Planen er på sigt også at få en trailer sat op, hvorfra han kan sælge varerne, ligesom han gerne vil dyrke græs og opsætte borde og stole, så folk kan sidde her og nyde området.

Og på den måde skulle alt være i skønneste orden. Det er det bare ikke, for markerne er fredede, og der er strenge regler for, hvad man må gøre her.

"På de arealer, der er udlagt til agerbrug, kan der etableres grønstsagsdyrkning i op til 80 centimeters højde, så det ikke generer udsynet til søen," siger Birgitte Kortegaard, der er byplanchef i Rudersdal Kommune.

Det er til gengæld ikke lovligt i forhold til fredningsbestemmelserne at opstille skilte og boder, hvorfra salget kan foregå.

"Skiltning og opsætning af boder er ikke tilladt i henhold til fredningen og forudsætter ansøgning, og selvom vi synes, at intentioner om både dyrkning og lokalt salg er gode, så er det vigtigt, at man har lov til det," siger Birgitte Kortegaard og fortsætter:

"Vi synes, at den stakkels portugiser, der dyrker jorden, er blevet en anelse vildledt. Det er nemlig ikke hans ansvar, men ejerens forpligtelse, at der ikke pågår ulovligheder på hans grund. Han kan ikke fraskrive sig ansvaret, og det er til ham, at vi skriver til, når når der opsat noget uden tilladelse," siger hun.

Godt initiativ Erik Bang Christensen er ejer Langkærgård og de tilhørende marker, og han ville være ked af det, hvis initiativet skulle stoppe, inden det rigtig er kommet i gang.

"Den gode mand kontaktede selv kommunen. Jeg har nu også talt med kommunen og har lige sendt en ansøgning om dyrkning. Men salget har jeg ikke diskuteret med ham, men jeg synes, at det er et meget positivt tiltag og trist, hvis der ikke er åbent for et initiativ, der er til gavn for beboerne. De knokler og jeg har så stor beundring for det,de har gang i og vil gerne hjælpe dem," siger Erik Bang Christensen.

Ifølge ham er det helt grundlæggende vanskeligt at være iværksætter i såvel Danmark som i Rudersdal Kommune.

"Jeg betragter ham som en gudsbenået iværksætter. Det bør vi støtte. I stedet for prøver kommunen at reducere alle initiativer til et problem, men selvfølgelig skal reglerne overholdes," siger han.

Anibal Damiao fortæller, at han ikke kendte til fredningsbestemmelserne.

"For mig er det bare vigtigt, at vi gør det rigtige. Jeg vil på ingen måde gøre noget, som ikke er lovligt," siger Anibal Damiao.