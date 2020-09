Preben Etwil er ny formand for Frivilligcenter Rudersdal. Pressefoto

Preben Etwil er ny formand for Frivilligcenter Rudersdal

Preben Etwil er netop valgt som ny formand for Frivilligcenter Rudersdal, hvor han skal være med til at styrke det frivillige miljø i Rudersdal.

Rudersdal Avis - 07. september 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frivilligcentret er i vækst, og er i dag et stærkt samlingspunkt for 83 frivillige foreninger og en række personlige medlemmer. Som knudepunkt for frivillighed viser centret vejen til fællesskaberne, og udvikler det frivillige miljø. Her er der hjælp og sparring til medlemmerne, hjælp til at igangsætte nye aktiviteter, overblik over foreninger, frivilligjob, selvhjælpsgrupper, kurser og frivilligaktiviteter.

Med Preben Etwil får centret en erfaren leder med benene solidt plantet i den frivillige muld, og med erfaring fra frivilligt arbejde på gulvet.

Preben Etwil er i forvejen formand for Hemingway Club 3 i Rudersdal samt bestyrelsesmedlem i og tidligere formand for Birkerøddernes Løbeklub. Han har derudover været aktiv i forskellige foreningssammenhænge bl.a. i Socialpolitisk Forening og Projekt Udenfor (for hjemløse). Preben er er uddannet økonom, og har været kontorchef i Danmarks Statistik. Han har tidligere været formand for Socialdemokratiet i Rudersdal, men er i dag partiløs.

"Jeg er beæret over, at medlemmer og bestyrelse har tillid til at jeg kan løfte opgaven, og jeg vil gøre hvad jeg kan for at styrke fællesskaberne, der allerede er og give liv til endnu flere i lokalsamfundet," siger Preben Etwil i en pressemeddelelse.

Preben Etwil overtager posten som formand fra Søren Grotum, der har været formand for Frivilligcenter Rudersdal i syv år og medlem af bestyrelsen i yderligere fire år.