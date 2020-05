Politiet retter i indbrudstal

Vi skrev for to uger siden om en stor stigning i antallet af tyverier fra biler i Holte og Vedbæk. I den forbindelse bad avisen politiet om tallene for resten af kommunen. De er nu kommet nu sammen med en beklagelse fra ordensmagten, der har opdaget, at deres tal i den oprindelige opgørelse var forkerte. Blandt andet var antallet af indbrud i biler i årene 2018 og 2019 opgjort alt for højt.