Politiet opfordrer: Ring til os, når du oplever narkohandel

Birkerød fik flere aftener i sidste uge opmærksomhed fra ordensmagten, der besøgte byen for at stresse narkohandlerne og skabe tryghed blandt borgerne

Rudersdal Avis - 15. juli 2020 kl. 09:00 Af Frank S. Pedersen

"Vi er afhængige af, at folk ringer ind og fortæller hvor problemet er. Målet er, at slå ned på den utryghedsskabende åbenlyse handel med narkotika," forklarer Carsten Spliid, der er politiinspektør i Nordsjællands Politi, om indsatsen mod narkohandlen i Birkerød i sidste uge.

Her rykkede politiet tirsdag aften ud og visiterede flere personer i byen. Det blev i alt til fire sigtelser for besiddelse af hash og skunk.

Det drejede sig om lokale mænd i alderen fra 19 til 25 år, der blev visiteret mens de opholdt sig ved henholdsvis Toftevangskolen, ved Rughaven og efter en lille løbetur, på Stationsvej.

Skubber dem rundt Begivenhederne i Birkerød adskiller sig ikke fra situationen andre steder i landsdelen, hvor der også er fokus på indsatsen mod den utryghedsskabende narkohandel.

"Indsatsen er en del af strategien. Handelen med narko er organiseret og foregår i alle byer i Nordsjælland, og den er styret af efterspørgslen. Så længe, der er købere, er der handel. Vi følger personer og netværk, og stresser, forstyrrer og skubber deres handel rundt for at få dem til at gå i skjul," forklarer politiinspektøren.

Coronas betydning Typisk foregår handlen ved uddannelsesinstitutioner og i udsatte boligområder, hvor områdebetjentene og SSP-samarbejdet følger med i begivenhederne. Men denne sommer har tingene udviklet sig lidt anderledes end normalt.

"Jeg tror coronaen har betydet, at de unge har et større behov for at være sammen nu. Og når det samtidig er sommer og uddannelsesinstitutionerne er lukkede, så rykker de andre steder hen," fortæller Carsten Spliid.

Forebyggende snak Onsdag aften var politiet igen ude i tryghedsskabende øjemed i Birkerød. Denne gang var der ingen gevinst med hensyn til narko-sigtelser, men indsatsen var ikke forgæves.

"Det er ikke usædvanligt, at man dagen efter en indsats ikke møder nogen, der handler, miljøet tager hurtigt ved lære. Men vi møder stadig de unge, der måske er i yderkanten, og registrerer deres tilhørsforhold. Det virker meget forebyggende, når vi så sammen med kommunen dukker op hjemme hos 13-årige Jonas og fortæller forældrene om det dårlige selskab, som vi synes han er kommet i," siger han, der har over 30 års erfaring med forebyggende indsatser.

Vi er synlige Torsdag aften måtte politiet igen rykke til Birkerød. Denne gang fordi en gruppe drenge eller unge mænd skabte uro i byen.

En patrulje fik talt gemytterne til ro, registreret de unge, og der var tilsyneladende ikke tale om narkohandel.

"Borgerne ser, at vi er til stede, det er også vigtigt, men vi kan ikke være der hele tiden. Så som sagt er vi afhængige af at få oplysninger, så ring og fortæl, at nu står de nede ved kirkegården og handler," slutter politiinspektøren som eksempel. Man kan ringe med oplysninger til politiet på telefonnummer 114.

Sidste nyt Igen mandag aften var flere patruljer til stede i Birkerød som led i indsatsen mod utryghedsskabende narkokriminalitet.

I den forbindelse blev flere personer truffet og visiteret for besiddelse af euforiserende stoffer.

