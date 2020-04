Politiet: Østeuropæiske bander bag stigning i indbrud i biler

"Nogle gange kan vi ligefrem følge dem på døgnrapporten, hvor det går ud over flere biler i samme område inden for kort tid," fortsætter han, og forsikrer, at politiet bruger alle de efterforskningmæssige muligheder, der findes.

Vagtværn eller ej

Tyverier fra biler har for nylig været omtalt i FDMs Blad Motor, hvor man har besøgt et område i Søllerød, som har valgt at have et privat vagtværn gående for at afskrække tyvene. Vi har tidligere her i avisen beskrevet, hvordan det samme område har haft aftalen med vagtværnet i tre år i forbindelse med indbrud i husene. Og at det virker ifølge beboerne selv.