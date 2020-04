Coronakrisen har givet Nordsjællands Politi en stille periode. Derfor kigger man nu på flere gamle sager. Modelfoto

Politi: Corona giver mærkbart fald i indbrud

Folk er hjemme og lukkede grænser vurderes af politikommissær at være årsagerne til, at Rudersdal Kommune oplever et fald på 28 procent i antallet af anmeldelser af indbrud i forhold til første kvartal

Rudersdal Avis - 25. april 2020 kl. 11:49 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som følge af coronakrisen er der sket et markant fald i anmeldelserne af indbrud i første kvartal sammenlignet med samme kvartal sidste år. Det fortæller politikommisær for Nordsjællands Politi, Henrik Sejer, som Rudersdal Avis har forelagt Danmarks Statistiks seneste indbrudstal.

Rudersdal Kommune har oplevet et fald på 28 procent.

Politikommisæren er dog hurtig til at fastslå, at årsagen til faldet er corona.

"Vi kan ikke tage æren for det. Der er to ting i det her. Den ene er, at folk er hjemme. Det er dog ikke udelukkende derfor, fordi mange er taget i sommerlandet, og vi ser alligevel et fald i indbrud. Den anden er de lukkede grænser. Vi ser derfor ikke så mange tilrejsende kriminelle, som vi plejer," siger han.

Kigger på gamle sager Henrik Sejer fortæller, at Nordsjællands Politi i øjeblikket er inde i "en stille periode", når det kommer til for eksempel berigelseskriminalitet. Derfor er der også frigjort ressourcer.

"Vi har ikke så mange nye sager, så nu har vi tid til at fordybe os i gamle sager. Vi kan have sager, hvor vi har spor, som vi skal forfølge, og som er tidskrævende. Det er der nu tid til, når der ikke er mange nye sager," fortæller han.

Det vil også på sigt give sig udslag på indbrudsområdet.

Fakta Anmeldte indbrud i første kvartal



Rudersdal

2020: 92

2019: 128

2018: 165

2017: 176



Gentofte

2020: 129

2019: 190

2018: 185

2017: 246



Lyngby-Taarbæk



2020: 71

2019: 142

2018: 120

2017: 79



Kilde: Danmarks Statistik "Fordi vi har fået kigget på gamle sager, så vil vi have større kapacitet, når vi vender tilbage til normalbilledet, fordi vi netop ikke har gamle sager, vi skal behandle," siger han.

De frigjorte ressourcer betyder dog også, at man allerede nu kan gøre mere for at fortsætte med at have et lavt indbrudsniveau.

"Vi har skruet op for forebyggelsesindsatsen. Vi har ekstra patruljer ved på erhverv og beboelse," siger han.